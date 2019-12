er hybrideist als erster Skoda mit zwei Motoren unterwegs. Derleistet dabeiund kommt in Verbindung mit einer Lithium-Ionen-Batterie auf eine rein elektrische Reichweite von offiziell. Die Angabe erscheint durchaus realistisch: In der Praxis war bei unserer ersten kleinen Testfahrt von Amsterdam bis Den Haag nach gut 50 Kilometern Schluss mit stromern. Viele Autobahnkilometer mitfordern halt ihren Tribut.

Zügig: An einer Wallbox mit 3,6 kW ist ein leerer Akku in 3:30 Stunden wieder bei 100 Prozent.

An einermit einer Ladeleistung von 3,6 kW dauert es etwa, um den Plug-in-Superb wieder auf 100 Prozent aufzuladen. Mit dem serienmäßigen Mode-2-Kabel an einer haushaltsüblichen Steckdose mit einer Leistung von 2,3 kW dauert es rund 5 Stunden. Da lohnt es sich, beim Fahren in denzu gehen und. Ansonsten ist auch der Superb iV ein ganz normaler Superb mit all seinen bekannten Stärken: viel Platz für Passagiere und Gepäck,, komfortables Fahrwerk, solide Verarbeitung, intelligente Detaillösungen, viele verfügbare Assistenzsysteme . Der Skoda Superb iV Combi startet in Deutschland bei(Limousine: 41.590 Euro). Bis auf die Basisversion "Active" sind alle Ausstattungsversionen bestellbar.