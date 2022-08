Alles neu bei Skoda? Neuer Chef, neue Autos? Ja! Klaus Zellmer, der neue Boss, ist schon da. Die neuen Autos? Sie kommen! Ende August 2022 will Skoda seine Siebensitzer-SUV-Studie Vision 7S zeigen – den ersten Blick in den Innenraum gibt es bei AUTO BILD.

Viele reden von Cocooning – das Auto als Wohnzimmer, Schlafraum, Relax-Zone. Wie das aussehen könnte, haben Interieur-Designchef Peter Olah und sein Team mal zu Ende gedacht. Vier Einzelsitze in zwei Reihen, in Reihe drei eine Zweierbank. An den Lehnen der Rücksitze Magnete fürs Handy, Fächer für Tablet und Bücher. In der Mittelkonsole gibt es sogar Anschlüsse für Kühlbox oder Flaschenwärmer.

"Wraparound-Design" soll Insassen harmonisch umschließen



Zoom Sieben Sitze hat der Vision 7S – und ist damit quasi ein elektrischer Nachfolger des Skoda Kodiaq.

In der Studie ist die Babyschale verschiebbar auf die durchgehende Mittelschiene gesetzt worden. Das Baby hat immer Augenkontakt – und die Erwachsenen auch. Der Vision 7S zeigt auch die neue Designsprache der Tschechen: "simply clever" immer noch, deshalb variabel und mit vielen kreativen Ideen – aber auch minimalistisch und nachhaltig umgesetzt.

Das "Wraparound-Design", wie es Skoda nennt, heißt: Der Innenraum umschließt die Insassen möglichst harmonisch. Der Tacho vorm Fahrer ist ins Armaturenbrett integriert, der große zentrale Bildschirm steht horizontal, dreht sich aber im "Relax"-Modus. Beim Laden zum Beispiel.

Hat der Vision 7S einen drehbaren Monitor?



Ein erster Blick aufs Cockpit des Vision 7S zeigt: Das Lenkrad ist nicht mehr rund, es wirkt eher wie das Steuer eines Learjets. Dahinter ein kleines Display im Widescreen-Format – ähnlich den digitalen Instrumenten im Skoda Enyaq . Auffällig ist der Armaturenträger, der wie aus einem Stück gegossen scheint. In der Mitte ein Monitor, der auf dem neuesten Teaserbild hochkant steht, auf dem ersten offiziellen Innenraumbild horizontal ausgerichtet ist.

AUTO BILD vermutet demnach, dass der Bildschirm drehbar ist und im Relax-Modus (Sitze in bequemerer Position, Lenkrad und Armaturenbrett zurückgezogen) zum Filmegucken genutzt werden kann. Unter dem Monitor lassen sich drei Drehregler ausfindig machen, die zur Klimabedienung gehören. Selbst in der Studie verzichtet Skoda also nicht vollständig auf klassische Bedienelemente.