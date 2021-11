Mit dem ersten Smart schockte Daimler im Jahr 1998 die Automobilindustrie. Wurde das Kleinstfahrzeug für die Stadt (mit einer Länge von gerade einmal 2,5 Metern) anfangs noch belächelt, zeigte es schnell einem immer größer werdenden Kundenkreis, wie praktisch der Smart in überfüllten Städten ist. Seit 2014 ist die dritte Generation auf dem Markt, die auch die Basis für die aktuell verfügbaren Smart-Modelle ist. Mit einem gewaltigen Unterschied: Gab es den Kleinen bis Mitte 2019 noch mit einem Dreizylinder-Benziner an Bord, hat die Daimler-Tochter inzwischen den Wandel hin zu einer vollelektrischen Marke vollzogen.

Rabatt Smart EQ fortwo mit Rabatt (Stand: 29. November 2021)

Bei carwow.de lassen sich aktuell bis zu 12.144 Euro sparen. Die Kaufprämie für Elektroautos ist dabei schon enthalten. ( Seit Anfang 2017 sorgt ein 60 kW starker Elektromotor dafür, dass auch der Smart EQ fortwo , wie das Modell inzwischen genannt wird, lautlos durch die City rollen kann. Dank eines Leergewichts von einer Tonne, Heckantrieb und einem sofort anliegenden Drehmoment von 160 Nm fühlt sich das mitunter sogar sportlich an. Der Akku mit einer Kapazität von 16,7 kWh erlaubt eine maximale Reichweite von 159 Kilometer mit einer Ladung, im Idealfall beträgt die Ladezeit nur rund 40 Minuten. Wer in der Tiefgarage einen Zugang zu einer Wallbox hat und jetzt ernsthaft über den Kauf eines Smart EQ fortwo nachdenkt, sollte laut Liste mindestens 21.940 Euro bereithalten. Beim richtigen Anbieter kann man sich aber einen Großteil dieser Summe sparen.. ( Hier gibt es wichtige Tipps zum Neuwagenkauf im Internet!

kostet der Smart EQ fortwo prime laut UVP mindestens 24.740 Euro. Bei carwow.de beginnen die Preise für das Topmodell bereits ab 13.291 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 11.449 Euro oder rund 46 Prozent. Auch wenn ein Großteil dieser Ersparnis durch die Viele Gedanken über die Frage, welcher Smart der richtige ist, muss man sich nicht machen. Denn entscheidet man sich für den Klassiker, den Smart fortwo bleibt nur noch die Frage nach der Ausstattungslinie. In puncto Motorisierung setzt das Unternehmen auf eine Einheitslösung mit den bereits erwähnten 60 kW und einer 16,7 kWh großen Batterie. Den größten Rabatt gibt es, wie bei carwow.de üblich, für die teuerste Version, den fortwo in der Ausstattungsversion prime. Dann zieren den kompakten Stromer Annehmlichkeiten wie schwarze Lederbezüge mit Ziernähten, elektrische Außenspiegel und eine Klimaautomatik. Auch die Sitzheizung sowie 16 Zöller im 8-Y-Design gehören zum Serienumfang – allesamt Dinge, mit denen man in einem kleinen Elektro-Fahrzeug nicht rechnet. So üppig ausgerüstet,Das entspricht einem Rabatt von 11.449 Euro oder rund 46 Prozent. Auch wenn ein Großteil dieser Ersparnis durch die Umweltprämie entsteht, ist das ein unglaubliches Angebot. Spendiert man dem kleinen Smart noch ein paar aufpreispflichtige Extras, kann der Rabatt sogar auf bis zu 12.044 Euro anwachsen (Achtung: Die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro).

In der Basisedition mehr als die Hälfte sparen



Doch es geht noch verrückter, wie ein Blick auf die weiteren Angebote zeigt. Wer den Smart EQ fortwo als das sieht, was er sein will (nämlich ein praktisches Stadtgefährt um kurze Strecken stressfrei zu meistern) und auf in diesem Fall unnötigen Komfort verzichtet, ist mit der Standardausstattung bestens bedient. Hier beginnen die Preise bei carwow.de bereits bei 10.771 Euro. Gegenüber der UVP von 21.940 Euro ist das ein Nachlass von mehr als unglaublichen 50 Prozent oder 11.069 Euro. Natürlich kommt auch dieser Traumwert nur dank der Umweltprämie zustande und wird noch einmal minimal von den Überführungskosten geschmälert. Aber das dürfte beides eher zweitrangig sein, wenn man auf der Suche nach einem möglichst günstigen Elektroauto ist.