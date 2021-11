Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können. Um dierealisieren zu können, wird einefällig, die durch den Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird der Betrag allerdings voll erstattet. Bedingung für die vollständige Rückzahlung ist eineDiese Voraussetzung wird beim sparneuwagen.de-Angebot erfüllt, denn die Laufzeit ist auffestgelegt. In puncto Freikilometer kann man sich bei der günstigen Rate lediglich über 5000 pro Jahr freuen, dieser Wert kann aber in 5000-km-Schritten auf bis zu 15.000 Kilometer erhöht werden. Dann beläuft sich die monatliche Rate auf 69,89 Euro im Monat. Auch das ist immer noch ein wirklich verlockendes Angebot.

In allen Varianten werden noch einmal Bereitstellungskosten von 695 brutto (584,03 Euro netto) fällig. Damit liegen die(49,74 Euro mal 36 plus 584,03 Euro). Mit insgesamt 45.000 Kilometern inklusive steigt dieser Wert auf 3100,07 Euro brutto (69,89 Euro mal 36 plus 584,03 Euro). Da es sich beim Smart EQ fortwo-Deal um frei konfigurierbare Fahrzeuge handelt, gilt dieser Wert nur für das Basismodell inkl. des bereits inkludierten Ladekabel-Pakets. Möchte man den kompakten Stadtwagen mit ein wenig mehr Komfort-Features ausrüsten, macht sich das aufgrund des geringen Preises vergleichsweise stark in der daraus resultierenden Leasingrate bemerkbar. Ob Basis-Version oder doch lieber Komfort-Stromer: Wer sich für den günstigen Smart-Deal interessiert, sollte schnell sein. Insgesamt werden nur 30 Exemplare zu diesem Preis angeboten. Die unverbindliche Lieferzeit beläuft sich auf circa 9 Monate.