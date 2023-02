Toyota GR Yaris

Schwarzer Lack und heißes Gummi – selten schlugen die Emotionen bei einem Sommerreifen-Test so hoch wie bei diesem. Das liegt zum einen an den vielen brandneuen Profilen, die zum ersten Mal auf einer Test- und Rennstrecke gegeneinander antreten. Zum anderen an unserem aufregenden Testwagen, einem. 261 Pferdestärken, Allradantrieb mit Differenzialsperren und den Genen eines WRC-Rallyefahrzeugs.