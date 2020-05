In Deutschland folgen die Kompakten in der Beliebtheitsskala beziehungsweise bei den Neuzulassungen immer noch ganz dicht auf die SUVs. Allen voran der VW Golf, der quasi Namensgeber dieses Fahrzeugsegments ("Golf-Klasse") geworden ist. Auch der Ford Focus und der Audi A3 liegen in der Zulassungsstatistik auf den vorderen Plätzen. Doch wie sieht es bei der Zuverlässigkeit aus? Wer führt dort die Rangliste an? AUTO BILD testet die Verlässlichkeit und Alltagstauglichkeit unserer Autos im Dauertest über 100.000 Kilometer. Jede Panne, jeder Defekt wird dabei genau dokumentiert und fließt am Ende, nach einem abschließenden technischen Check, in die Gesamtnote ein. Elf Kompakt-Modelle haben wir in den vergangenen sechs Jahren unter die Lupe genommen.

Darunter VW Golf Kia Ceed und Hyundai i30 . Das jüngste Testmodell war der Toyota Prius IV Hybrid. Die Ergebnisse der Tests haben wir in einem Ranking zusammengefasst