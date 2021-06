P rius ist lateinisch und bedeutet "früher". Tatsächlich darf Porsche schon Anfang des vorigen Jahrhunderts einen sogenannten "Mixte-Wagen" konstruiert hatte, bei dem Stromer und Verbrenner gemeinsame Sache machten. Bei Toyota erwies sich die Kraft der zwei Herzen von Anfang an als kerngesunde Kombination. Im Dauertest von AUTO BILD erzielte der Motoren-Mischling mehrfach Bestnoten – auch jetzt wieder, in der mittlerweile vierten Generation. Weil der große Check bei 102.703 Kilometern dem Gebrauchtwagen mit Garantie 14.401 € Toyota Prius (Hybrid), Hybrid 45.657 km 45.657 km 100 kW (136 PS) 100 kW (136 PS) 10/2014 10/2014 Anfragen Zum Inserat Hybrid, 3.9 l/100km (komb.) CO2 89 g/km* 15.450 € Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid Life ÜCKFAHRKAMERA, Hybrid 56.210 km 56.210 km 73 kW (99 PS) 73 kW (99 PS) 06/2014 06/2014 Anfragen Zum Inserat Hybrid, 3.9 l/100km (komb.) CO2 92 g/km* 16.490 € Toyota Prius 1.8 VVT-i Comfort TAXI-PAKET, Hybrid 95.744 km 95.744 km 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS) 07/2018 07/2018 Anfragen Zum Inserat Hybrid, 3.3 l/100km (komb.) CO2 76 g/km* 16.990 € Toyota Prius 1.8 Hybrid, Hybrid 78.700 km 78.700 km 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS) 09/2017 09/2017 Anfragen Zum Inserat Hybrid, 3 l/100km (komb.) CO2 70 g/km* 17.490 € Toyota Prius Hybrid Comfort, Hybrid 58.349 km 58.349 km 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS) 04/2016 04/2016 Anfragen Zum Inserat Hybrid, 3.3 l/100km (komb.) CO2 0 g/km* 17.490 € Toyota Prius Hybrid Comfort, Hybrid 48.100 km 48.100 km 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS) 09/2016 09/2016 Anfragen Zum Inserat Hybrid, 3 l/100km (komb.) CO2 70 g/km* 18.390 € Toyota Prius Comfort Hybrid, Hybrid 57.540 km 57.540 km 100 kW (136 PS) 100 kW (136 PS) 07/2015 07/2015 Anfragen Zum Inserat Hybrid, CO2 101 g/km* Toyota Prius (Hybrid), Hybrid + 85356 Freising, Autohaus Vollmann GmbH Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid Life ÜCKFAHRKAMERA, Hybrid + 47805 Krefeld, Autohaus Louis Dresen GmbH Krefeld-Untergath Toyota Prius 1.8 VVT-i Comfort TAXI-PAKET, Hybrid + 47441 Moers, Autohaus Schnickers GmbH Toyota Prius 1.8 Hybrid, Hybrid + 42109 Wuppertal, Autohaus Lackmann GmbH Wuppertal Toyota Prius Hybrid Comfort, Hybrid + 12349 Berlin, Autohaus Wegener Berlin Britz Toyota Prius Hybrid Comfort, Hybrid + 04178 Leipzig-West, Auto Saxe Niederlassung der Auto Weller GmbH & Co. KG Toyota Prius Comfort Hybrid, Hybrid + 40595 Düsseldorf, Düsseldorf Schuchardstraße In Kooperation mit rius ist lateinisch und bedeutet "früher". Tatsächlich darf Toyota stolz darauf sein, 1997 als erster Hersteller ein Hybridauto in Großserie verkauft zu haben. Die Deutschen ließen sich zwölf Jahre länger Zeit damit – obwohl Ferdinandschon Anfang des vorigen Jahrhunderts einen sogenannten "Mixte-Wagen" konstruiert hatte, bei dem Stromer und Verbrenner gemeinsame Sache machten. Beierwies sich die Kraft der zwei Herzen von Anfang an als kerngesunde Kombination.– auch jetzt wieder, in der mittlerweile vierten Generation. Weil der große Check bei 102.703 Kilometern dem Toyota Prius ausgezeichnete Fitness bescheinigte, wird der Marathon kurzerhand um weitere 50.000 Kilometer verlängert – Ziel und Zerlegung warten also erst nach insgesamt 150.000 Kilometern.

Zu Beginn hatte der Toyota Prius im Dauertest keinen leichten Stand

Wirkt komplizierter, als es ist: Mit dem verspielten Cockpit im Raumschiff-Enterprise-Look kommt man nach kurzer Eingewöhnung gut zurecht. Sitzqualität und Haptik sind mittlerweile gut oder zumindest okay." Jedenfalls habe man bei Prius Nummer vier nicht mehr den Eindruck, "dass das komplette Entwicklungsbudget im Antrieb steckt, und für den Rest kein Geld mehr da war". Technische Daten Motor Vierzylinder, Hybrid, vorn quer Hubraum 1798 cm3 Leistung 72 kW (98 PS) + E-Motor 53 kW (72 PS), Systemleistung 90 kW (122 PS) max. Drehmoment 163 Nm Antrieb Vorderrad/stufenlose Automatik Leergewicht 1423 kg Zuladung 367 kg Kofferraum 501-1633 l Spitze 180 km/h Verbrauch 3,3 l S* Abgas CO2 70 g/km* *WLTP Als Toyotas windschlüpfige Fließheck-Limousine (cw-Wert 0,24) Ende Mai 2017 zum Dienst im Hamburger Verlagshaus antritt, gerät die Begrüßung noch hanseatisch-unterkühlt: "Öko-Autos" haben es in einer Redaktion von Petrolheads von Natur aus nicht leicht. Statt am Antrieb arbeiten sich die Kollegen jedoch erst einmal an Optik und Bedienung ab. "Würde der Designer beim Anblick seiner eigenen Schöpfung Harakiri begehen, könnte man's ihm kaum verübeln", lästert ein Kollege im Logbuch über den wilden Mix aus Klüften und Kanten. Zugleich räumt er jedoch auch sicht- und fühlbare Verbesserungen ein: "Nach wie vor gibt es wohnlichere Auto-Innenräume. Auch funktionalere. Aberoder zumindest okay." Jedenfalls habe man beiNummer vier nicht mehr den Eindruck, "dass das komplette Entwicklungsbudget im Antrieb steckt, und für den Rest kein Geld mehr da war".

Vermeintlich Kompliziertes ist nur Gewöhnungssache

Der Prius-typische Mix aus Klüften und Kanten gefällt längst nicht jedem Kollegen. ©AUTO BILD Sitzmöbel und Armaturen auch nach 150.000 Kilometern harter Beanspruchung keine Gebrauchsspuren. Mit dem futuristischen stark spiegelnde und bei Sonneneinstrahlung kaum noch ablesbare Berührungsmonitor, das Navi mit seinen zum Teil radebrechenden Kommandos und die Fuß-Feststellbremse, deren Pedal in gelöstem Zustand direkt aufs linke Schienbein des Fahrers zielt. Die Kombination aus E-Motor, Benziner und stufenloser Automatik spaltet die Redaktion. Hobby-Rennfahrer Mario Pukšec moniert den beim Beschleunigen vorlauten Verbrenner. Die Lenkung ist dem bekennenden Kurven-Junkie zu synthetisch, das Handling viel zu spaßbefreit. Mario und der Prius werden bis zum Schluss keine Freunde. Andere Skeptiker urteilen umso versöhnlicher, je öfter sie ihn fahren. "Mittlerweile kann man ganz gut mit dem Prius leben – auch wenn man Autofahren nicht als notwendiges Übel betrachtet, das wegen schädlicher Emissionen so freudlos wie möglich sein muss", lobt einer im Fahrtenbuch. Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht (100 %, SF 5)* 348 Euro Vollkasko (1000 € SB, SF 5)* 738 Euro Teilkasko (500 € SB, SF 5)* 427 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 36 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 17/VK 24/TK 26 Kraftstoffkosten für 151.645 km 8696,81 Liter Super (= 5,7 l/100 km) 12.001,60 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 0,0 Liter 0,00 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 15.000 km 155,30 Euro 30.000 km 421,00 Euro 45.000 km 189,04 Euro 60.000 km 383,13 Euro 75.000 km 232,56 Euro 90.000 km 614,54 Euro 105.000 km 182,40 Euro 120.000 km 365,19 Euro 135.000 km 267,62 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 1 Satz Sommerreifen 215/45 R 17 W Toyo Nano Energy 380 Euro 1 Satz Winterreifen 215/45 R 17 H Toyo Snowprox S954 424 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 05/17 (inkl. Extras) 33.040 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras)* 34.308 Euro Schätzpreis 05/21 9900 Euro Wertverlust des Testwagens 23.140 Euro * berechnet auf Basis 1.8 VVTi Lounge Gesamtkosten für vier Jahre auf 151.645 km 18.717,38 Euro Kosten pro km 0,12 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,27 Euro In der Tat zeigen. Mit dem futuristischen Cockpit machen die meisten Nutzer schnell ihren Frieden: Vieles, was am Anfang kompliziert erscheint, ist lediglich Gewöhnungssache. Ein Ärgernis bleiben der, dasund die Fuß-Feststellbremse, deren Pedal in gelöstem Zustand direkt aufs linke Schienbein des Fahrers zielt. Die. Hobby-Rennfahrer Mario Pukšec moniert den beim Beschleunigen vorlauten Verbrenner. Die Lenkung ist dem bekennenden Kurven-Junkie zu synthetisch, das Handling viel zu spaßbefreit. Mario und der Prius werden bis zum Schluss keine Freunde. Andere Skeptiker urteilen umso versöhnlicher, je öfter sie ihn fahren. "– auch wenn man Autofahren nicht als notwendiges Übel betrachtet, das wegen schädlicher Emissionen so freudlos wie möglich sein muss", lobt einer im Fahrtenbuch.

Mehr zum Thema: Die Dauertest-Rangliste mit allen Testergebnissen

Schon kleine Steigungen locken den Verbrenner aus der Reserve

Das mittlerweile einzige Modell im Angebot fährt rein elektrisch bis zu 135 km/h schnell und kommt etwa 50 Kilometer weit. ©Christoph Börries / AUTO BILD 122 PS Systemleistung aber ausreichend bei Kräften, um auch jenseits der Richtgeschwindigkeit nicht unter die auf Kritik stößt die geringe E-Reichweite. Der per Taste aktivierbare " EV "-Modus reicht lediglich für ein paar Kilometer Schleichfahrt in der Stadt. Schon beherzteres Anfahren oder minimale Steigungen locken sofort den Verbrenner aus der Reserve: "Ein halb garer Kompromiss", findet Joachim Staat und rät zur Plug-in-Variante, deren (größere) Fahrbatterie an der Steckdose geladen werden kann. Sie fährt rein elektrisch bis zu 135 km/h schnell, kommt etwa 50 Kilometer weit – und ist inzwischen ohnehin das einzige Modell im Angebot. "Unseren" Standard-Prius, bei dem der vergleichsweise kleine Akku stets vom Verbrenner oder durch Rückgewinnung von Bremsenergie geladen wird, liefert Toyota nur noch auf Sonderwunsch. Dauerfeuer auf der linken Autobahnspur gehört weiterhin nicht zu den Kernkompetenzen des japanischen Saubermanns. Tatsächlich ist er mit, um auch jenseits der Richtgeschwindigkeit nicht unter die Räder zu kommen – wenn auch um den Preis erhöhter Fahrgeräusche. Verbreitet. Der per Taste aktivierbarein der Stadt. Schon beherzteres Anfahren oder minimale Steigungen locken sofort den Verbrenner aus der Reserve: "Ein halb garer Kompromiss", findet Joachim Staat und rät zur Plug-in-Variante, deren (größere) Fahrbatterie an der Steckdose geladen werden kann. Sie fährt rein elektrisch bis zu 135 km/h schnell, kommt etwa 50 Kilometer weit – und ist inzwischen ohnehin das einzige Modell im Angebot. "Unseren" Standard-Prius, bei dem der vergleichsweise kleine Akku stets vom Verbrenner oder durch Rückgewinnung von Bremsenergie geladen wird, liefert Toyota nur noch auf Sonderwunsch.

Die technischen Komponenten zeigen keinen Verschleiß

"entschleunigendes Wesen" und den ruhigen Fahrkomfort. Bis 130 km/h bleibt der Benziner akustisch unauffällig und nippt nur aus dem 43-Liter-Tank. Außerdem glänzt der Benzin-Elektro-Zwitter mit reinem Atem, gegenüber einem Diesel stößt er praktisch keine Stickoxide aus. Einige Fahrer entwickeln sogar den Ehrgeiz, den Schnitt von 5,7 Liter/100 km über die gefahrene Gesamtdistanz von 150.000 Kilometern aller Ehren wert (vor allem angesichts des hohen Autobahnanteils), drücken Kollegen den Durst im tempolimitierten Ausland auf Werte um vier Liter, in Einzelfällen sogar knapp darunter. Voraussetzung: gleichmäßig dahingleiten und den Schiebebetrieb vorausschauend zum Rekuperieren nutzen, etwa bergab mit Automatik in Position "B", damit die Fahrbatterie immer genügend Saft hat. "Die Gewissheit, dass Toyotas Technik stets reibungslos funktioniert, hat schon was", räumen selbst die ein, die mit dem Prius nie richtig warm werden. Tatsächlich gibt es beim "novaweißen" Fünftürer in puncto Haltbarkeit nicht das Geringste zu kritisieren. Toyota Prius im 150.000-Kilometer-Dauertest zur Galerie Nicht wenige Kollegen kommen nach wiederholten Dienstreisen mit dem Hybrid zunehmend auf den Geschmack, loben seinund den ruhigen Fahrkomfort. Bis 130 km/h bleibt der Benziner akustisch unauffällig und nippt nur aus dem 43-Liter-Tank. Außerdem glänzt der Benzin-Elektro-Zwitter mit reinem Atem,. Einige Fahrer entwickeln sogar den Ehrgeiz, den Verbrauch möglichst weit nach unten zu treiben, was bei Verzicht auf Bleifuß auch gelingt, ohne dass man gleich zum Verkehrshindernis wird. Energiefluss- und Balkendiagramme, die sich ins Display einspiegeln lassen, helfen bei der Optimierung des Fahrstils. Ist schon deraller Ehren wert (vor allem angesichts des hohen Autobahnanteils),, in Einzelfällen sogar knapp darunter. Voraussetzung: gleichmäßig dahingleiten und den Schiebebetrieb vorausschauend zum Rekuperieren nutzen, etwa bergab mit Automatik in Position "B", damit die Fahrbatterie immer genügend Saft hat. "Die, hat schon was", räumen selbst die ein, die mit dem Prius nie richtig warm werden. Tatsächlich gibt es beim "novaweißen" Fünftürer in puncto Haltbarkeit nicht das Geringste zu kritisieren.

Lediglich in den Hohlräumen der Karosserie spürt sein Endoskop Spuren von Korrosion auf – kleine braune Fleckchen auf der ansonsten blütenweißen Weste eines Wagens, dessen Stern bereits am Auto-Himmel strahlt. Zum 20. Geburtstag vor vier Jahren sicherte sich Toyota "in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Astrophysikern" eine Konstellation aus 100 Himmelskörpern und taufte sie auf den Namen "Prius" – passend zur galaktischen Zuverlässigkeit des Technik-Pioniers! Fazit: Zuverlässig war der Prius schon immer. Die vierte Generation setzt diese Tradition fort und zeigt, dass der japanische Hybrid-Pionier auch abseits des Antriebs an Qualität gewonnen hat. Ein echter Einser-Kandidat! Dauertest-Note: 1 Messwerte Bein Testbeginn Bei Testende Beschleunigung 0–50 km/h 3,9 s 0–50 km/h 3,9 s 0–100/-130 km/h 11,3/18,6 s 0–100/-130 km/h 11,3/18,3 s 0–160 km/h 29,2 s 0–160 km/h 29,8 s Zwischenspurt 60–100 km/h 6,3 s 60–100 km/h 6,3 s 80–120 km/h 8,3 s 80–120 km/h 7,9 s Bremsweg aus 100 km/h kalt 37,7 m aus 100 km/h kalt 39,7 m aus 100 km/h warm 38,5 m aus 100 km/h warm 40,1 m Innengeräusch bei 50 km/h 59 dB(A) bei 50 km/h 59 dB(A) bei 100 km/h 67 dB(A) bei 100 km/h 66 dB(A) bei 130 km/h 71 dB(A) bei 130 km/h 69 dB(A) Testverbrauch – CO2 4,9 l S – 116 g/km Testverbrauch – CO2 5,0 l S – 118 g/km Wertung: Toyota Prius IV Fehlerpunkte max. Zuverlässigkeit Liegenbleiber 0 x 15 0 Motor-/Getriebeschaden 0 x 15 0 Defekte Antriebs-/Funktionsteile 0 x 5 0 Zusätzlicher kurzer Werkstattbesuch 0 x 3 0 Zusätzlicher mehrtägiger Werkstattaufenthalt 0 x 5 0 Defekte und Sonderarbeiten (Radio/Navi/Flüssigkeiten etc.) 0 x 2 0 Defekte Kleinteile (Lampen etc.) 0 x 15 0 Langzeitqualität (aus Demontage) Karosserie (Konservierung, Lack, Teppiche, Verkleidungen) 0–5 1 Motor (Leistung, Dichtigkeit, Ablagerungen, Laufspuren) 0–5 0 Getriebe (Dichtigkeit, Abrieb, Zustand, Kupplung) 0–5 0 Abgasanlage (Zustand, Kat, Aufhängung, Abschirmbleche) 0–5 0 Fahrwerk (Achsen, Federung, Lenkung, Befestigung) 0–5 0 Elektrik (Kabel, Stecker, Steuergeräte, Sicherungen) 0–5 0 Alltagswertung/Fahren Ergibt sich aus den Eintragungen im Fahrtenbuch 0–10 3 Gesamtpunkte 4 Note: 1 0 Punkte: 1+; 1–4 Punkte: 1; 5–8 Punkte: 1-; 9–12 Punkte: 2+; 13–16 Punkte: 2; 17–20 Punkte: 2-; 21–24 Punkte: 3+; 25–28 Punkte: 3; 29–32 Punkte: 3-; 33–36 Punkte: 4+; 37–40 Punkte: 4; 41–44 Punkte: 4-; 45–48 Punkte: 5+; 49–52 Punkte: 5; 53–56 Punkte: 5-; ab 57 Punkte: 6. Die technischen Komponenten lassen bei der Zerlegung keinen nennenswerten Verschleiß erkennen. Die Haltbarkeit der Innenraum-Materialien ist DEKRA-Experte Marcus Constantin sogar ein Extra-Lob wert.– kleine braune Fleckchen auf der ansonsten blütenweißen Weste eines Wagens, dessen Stern bereits am Auto-Himmel strahlt. Zum 20. Geburtstag vor vier Jahren sicherte sich Toyota "in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Astrophysikern" eine Konstellation aus 100 Himmelskörpern und taufte sie auf den Namen "Prius" – passend zur galaktischen Zuverlässigkeit des Technik-Pioniers!Zuverlässig war der Prius schon immer. Die vierte Generation setzt diese Tradition fort und zeigt, dass der japanische Hybrid-Pionier auch abseits des Antriebs an Qualität gewonnen hat. Ein echter Einser-Kandidat!