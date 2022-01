Nach 100.000 Kilometern mit diesem Kerl in " Fusion Orange Metallic", nach 78 Seiten Lektüre im Fahrtenbuch und vielen kontroversen Diskussionen in der Redaktionsküche können wir an dieser Stelle sagen: Ein Auto wie Bayern München, entweder Liebe oder Hass, aber keinem ist es gleichgültig. Der Kia ProCeed GT liegt nach 20 Monaten Dauereinsatz in seine Einzelteile zerlegt in der Werkstatt , und hier schreiben zwei, die ganz viel Liebe für diesen Kombi im Sportdress haben: Dauertest -Experte Tim Dahlgaard und Chefreporter Andreas May. Aber keine Angst, das wird kein Liebesbrief. Denn es gab auch andere Texte im Fahrtenbuch.

Kia ProCeed GT: In der Ausstattung unseres Testautos kostet er 37.260 Euro

1,6-Liter-Turbo-Benziner, 204 PS, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Vorderradantrieb. 36.260 Euro kostet der Der Reihe nach. Mittwoch, 19. Februar 2020, das Auto mit dem Kennzeichen F-PR 7211 tritt seinen Dienst in der Redaktion an;. 36.260 Euro kostet der Shooting Brake , Aufpreis wird lediglich für Metalliclack und das Komfort-Paket mit elektrischer Fahrersitz-Verstellung fällig.

Rabatt Kia ProCeed GT mit Rabatt kaufen Bei carwow.de gibt es den Kia ProCeed GT mit bis zu 7190 Euro Ersparnis (Angebot vom 14.1.2022). Zum Angebot



An Bord ist ein Navi mit Live-Diensten, das über die Monate permanent aktualisiert wurde, zum Schluss haben sie sogar einen Heute wären wir bei einem Komplettpreis von 37.260 Euro, und wir müssen über das Wörtchen "komplett" reden:, das über die Monate permanent aktualisiert wurde, zum Schluss haben sie sogar einen Blitzerwarner aufgespielt.

Zoom Große Fahrer könnten bei den schicken Sportsitzen eine variable Schenkelauflage vermissen.

Klimaautomatik, digitales Cockpit, elektrische Heckklappe. Außerdem 18-Zöller und leider keine Option auf größere Räder, die dem bequeme Sportsitze mit Veloursleder, die allerdings keine variable Schenkelauflage für große Fahrer haben. An Bord sind. Außerdem 18-Zöller und leider keine Option auf größere Räder, die dem Kia gut stehen würden. Ebenfalls dabei sind, die allerdings keine variable Schenkelauflage für große Fahrer haben.

Geteilte Meinung: pubertärer Sound vs. einfache Bedienung



Dieser pubertäre Sound und das straffe Fahrwerk sind einfach zu peinlich." Apropos Sitzriesen: Testchef Gerald Czajka (1,97 Meter) war nicht der Einzige, der die Position hinterm abgeflachten Sportlenkrad bemängelte: "Auch mit ganz heruntergestellter Sitzfläche haben meine Haare Kontakt zum Dachhimmel." Und da wir gerade bei der Kritik sind: Klassik -Chefreporter Frank B. Meyer, der privat gern in seiner schaukeligen Citroën DS entspannt, verfluchte den ProCeed: "Auf dem Weg zur Klassik-Tankstelle habe ich den Wagen 200 Meter vorher abgestellt.

Gebrauchtwagenmarkt Aktuelle Angebote: Kia ProCeed Kia ProCeed mit Garantie im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt. Zu den Angeboten



Auch Klassik-Redaktionsleiter Henning Hinze war not amused: "Nichts gegen guten Auspuffsound, aber das ist wirklich der unechteste Synthetiksound, den ich je gehört habe." Und unser professioneller Schnellfahrer, Reifentester Dierk Möller, schrieb dem ProCeed ins Zeugnis: "Poltriger Fahrkomfort, in Sport-Stellung gefährlich direktes Lenkansprechen."

Zoom Alles klar und übersichtlich: Touchscreen mit Kurzwahltasten, darunter Klimaeinheit. Ein Cockpit, wie es sein muss.



Also alles doof? Nee, vieles gut! Zum Beispiel das Cockpit des Koreaners, der im slowakischen Žilina gebaut wird. Es begeisterte uns mit Klarheit und Funktionalität. Der Touchmonitor etwa mit echtem Drehregler für die Lautstärke und Kurzwahltasten für Maps und Radio oder Multimedia. Oder die Klimaeinheit darunter mit Knöpfen für Lüftung und Sitzheizung und Drehregler für die Temperatur. Das ist alles leicht zu verstehen, dafür brauchst du kein Studium in Informatik. Wie schön, dass es noch Firmen gibt, die relevante Funktionen auf Knöpfe und Tasten legen und nicht aus Designgründen in irgendwelchen Untermenüs verschwinden lassen.

Technische Daten Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung Zuladung Abzweigung Abzweigung Kofferraum Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Abgas* Abzweigung Vierzylinder, Turbo, vorn quer 1591 ccm 150 kW (204 PS) bei 6000/min 265 Nm bei 1500/min Vorderradantrieb/Siebengang-DCT 1427 kg 473 kg 594–1545 l 225 km/h 6,9 l S/100 km CO2 163 g/km

"Man vergisst glatt, dass der ProCeed nur 1,6 Liter Hubraum hat"

Da wir schon mal drin sitzen, müssen wir über das Design reden. "Der Blick nach hinten durch das mickrige Heckfenster ist ein Witz", notierte Ex-Dauertest-Chef Manfred Klangwald auf seinen letzten Kilometern, auch Chefredakteur Tom Drechsler fiel auf: "Die Kombination aus hoher Sitzposition und abfallendem Dach eliminiert jede Rundumsicht." So, und jetzt ganz viel Liebe. Denn das hat dieser Design-Hammer mit dem Herzschmerz-Sound verdient. Das Auto spielt in der 35.000-Euro-Liga, jeder, der in letzter Zeit mal in irgendeinem Konfigurator unterwegs war und sich einen Kompakten mit 200 PS zusammengestellt hat, weiß: Boa, ist das günstig! Und macht sooo viel Spaß. Andreas Huber aus dem Neuheiten-Team notierte begeistert: "Die Motor-Getriebe-Kombination finde ich spitze. Der Antritt ist top, man vergisst glatt, dass der ProCeed nur 1,6 Liter Hubraum hat, es könnten auch zwei sein."

Zoom Wenn du also einen Sportkombi willst, weil die praktischen langweilig aussehen, dann macht dieses Auto so glücklich.

Kombi ist sogar haltbar. Auf 100.000 Kilometern haben wir exakt 0,4 Liter Motoröl nachgefüllt, das Kein Anfahrruckeln, saubere Schaltvorgänge, keine Aussetzer oder unentschlossenes Verhalten. Kennen wir von anderen Autos auch ganz anders. Und dieseist sogar haltbar., das Öl des Doppelkupplers sah zum Schluss aus, als hätten sie 'ne neue Dose in den Eimer gekippt. Passte irgendwie zum Zustand des Getriebes.Kennen wir von anderen Autos auch ganz anders.

Bildergalerie Kamera Kia ProCeed GT im Dauertest 18 Bilder Pfeil

42 Liter soll er fassen, wenn der Bordcomputer Alarm gab, konnten wir aber nie mehr als 34 Liter nachfüllen. Oder die sieben Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer, aber du musst alle 15.000 Kilometer oder jedes Jahr zum Service, Wenn du also einen Sportkombi willst, weil die praktischen langweilig aussehen, wenn du den Auspuffsound genau so haben willst, weil die langweiligen zu leise sind, wenn du die Straße spüren und dir den Spaß nicht rausfiltern lassen willst, dann macht genau dieses Auto so glücklich! Aber Liebe heißt verzeihen. Den Tank etwa.Oder die Werkstattintervalle . Ja, Ölwechsel , einfache Durchsicht, macht meist um die 200 Euro.

Kosten Pfeil Pfeil Abzweigung Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Abzweigung Abzweigung Haftpflicht (100 %, SF 5 )* Abzweigung Abzweigung Vollkasko (300 € SB, SF 5)* Abzweigung Abzweigung Teilkasko (150 € SB, SF 5)* Abzweigung Abzweigung Kfz-Steuer (Euro 6d-Temp-Evap-ISC) Abzweigung Abzweigung Kraftstoffkosten für 98.208 km Abzweigung Abzweigung 9070,08 Liter Super (= 9,2 l/100 km) Abzweigung Abzweigung Motoröl-Nachfüllbedarf 0,4 Liter Abzweigung Abzweigung Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) Abzweigung Abzweigung 15.000 km Abzweigung Abzweigung 30.000 km Abzweigung Abzweigung 45.000 km Abzweigung Abzweigung 60.000 km Abzweigung Abzweigung 75.000 km Abzweigung Abzweigung 90.000 km Abzweigung Abzweigung Reifenkosten (inklusive Montage) Abzweigung Abzweigung 1 Satz Sommerreifen 225/40 ZR 18 Michelin Pilot Sport 4 Abzweigung Abzweigung 1 Satz Winterreifen 225/40 R 18 Conti WinterContact TS 850P Abzweigung Abzweigung Preise/Wertverlust Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis 2/20 (inkl. Extras) Abzweigung Abzweigung Aktueller Neupreis (inkl. Extras) Abzweigung Abzweigung Schätzpreis 12/21 Abzweigung Abzweigung Wertverlust des Testwagens Abzweigung Abzweigung Gesamtkosten für zwei Jahre Abzweigung Abzweigung auf 98.208 km Abzweigung Abzweigung Kosten pro km Abzweigung Abzweigung Kosten pro km mit Wertverlust Abzweigung 329 Euro 909 Euro 392 Euro 168 Euro 12.970,21 Euro 9,24 Euro 179,17 Euro 325,70 Euro 160,21 Euro 896,47 Euro 294,42 Euro 429,54 Euro 520 Euro 720 Euro 36.260 Euro 37.260 Euro 13.650 Euro 22.610 Euro 17.416,89 Euro 0,18 Euro 0,41 Euro

Die Endoskop-Kamera offenbart ersten Rost



erster Rost nach nicht mal zwei Jahren! Betroffen waren die Längsträger links und rechts innen, entdeckt hat er es mit seiner Endoskop-Kamera. Auch unter der hinteren Hitzeschutzabdeckung im Bereich des Kofferraums hat Constantin an den 13 Schweißpunkten und einer Kante ersten Rost entdeckt. Was sagt der DEKRA-Mann? Bei so einem Profi spielt ja Liebe keine Rolle, nur die Qualität. Der Sachverständige Marcus Constantin notierte in seinem Abschlussbericht:Betroffen waren die Längsträger links und rechts innen, entdeckt hat er es mit seiner Endoskop-Kamera. Auch unter der hinteren Hitzeschutzabdeckung im Bereich des Kofferraums hat Constantin an den 13 Schweißpunkten und einer Kante ersten Rost entdeckt.

Zoom Nach 20 Monaten Dauereinsatz wird der Kia ProCeed GT in seine Einzelteile zerlegt und akribisch untersucht.



Noch nicht schlimm, aber in ein paar Jahren? Der DEKRA-Mann hat eine Erklärung dafür: "Ungleichmäßiger Schutzwachseintrag!" Hieran und an der Kunststoffqualität im Innenraum muss Kia arbeiten. Bei einem der Pleuellager, das in der oberen Lagerschale Laufspuren und Durchzieher zeigt, hat der Sachverständige eine andere Theorie: "Das muss in der Einlaufphase passiert sein!" Aber, so Constantin, der Motor werde halten, kaum messbarer Ölverbrauch spricht dafür. Zum Schluss noch etwas Persönliches: Als wir das Gerippe des ProCeed in der Werkstatt sahen, da wurden die Augen doch etwas feucht. Selten hat uns ein bezahlbares Auto emotional so bewegt wie dieser Kia!

Messwerte Pfeil Pfeil Abzweigung Abzweigung Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100/-130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Testverbrauch – CO2 Abzweigung Bei Testbeginn 3,0 s 7,1/11,3 s 17,4 s 3,5 s 4,7 s 33,8 m 33,4 m 61 dB(A) 66 dB(A) 69 dB(A) 7,9 l S - 188 g/km Bei Testende 3,2 s 7,2/11,4 s 17,6 s 3,6 s 4,8 s 34,2 m 33,8 m 61 dB(A) 66 dB(A) 69 dB(A) 7,9 l S – 188 g/km