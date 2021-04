S pätestens im Frühling sollte das Auto mal wieder ordentlich geputzt werden: Die letzten Salzreste des Winters müssen runter, die Strapazen der kalten, unbeständigen Witterung weggewaschen werden. Klar ist eine Autowäsche der erste große Schritt in Sachen Frühjahrsputz, aber einfach nur einmal in die Waschstraße fahren reicht nicht. Ein paar Dinge, werden von vielen Autofahrern meistens vergessen oder vernachlässigt. AUTO BILD hat sieben häufige Fehler beim Frühjahrsputz gesammelt und gibt Tipps, wie sie zu vermeiden sind.

So wichtig wie die Autowäsche selbst ist es, den Wagen danach mit einer ordentlichen Schutzschicht auszustatten. Autowachs macht es neuen Verschmutzungen schwer und schützt vor Korrosion. Idealerweise trägt man es zweimal jährlich von Hand auf ( hier geht's zur Anleitung Auto wachsen ). Das Heißwachs aus der Waschanlage ist okay, hält aber längst nicht so lange und glänzt auch nicht so schön. Die einfache Alternative sind Sprühwachse , sie sind besonders leicht aufzutragen, wenn auch nicht so leistungsfähig wie klassische Wachse. Wenn der Lack bereits stumpf wirkt, sollte man ihm zuvor eine Politur gönnen. Wichtig: Ein Wachs wählen, das auch vor UV-Strahlung schützt.

Sommer-Scheibenreiniger haben spezielle Zusätze für die Herausforderungen im Sommer. ©Sonax

"Scheibenreiniger soll die Scheibe säubern. Eine Unterteilung in Winter und Sommer ist nur Geldmacherei" – so oder so ähnlich könnte es an manchem Stammtisch klingen. Dabei ist das ein Vorurteil, das vielen Autofahrern spätestens das Leben schwer macht, wenn die Insektenreste an den Scheiben kleben oder die Wischerblätter an der Scheibe festfrieren. Denn Winter- und Sommerreiniger haben spezielle Zusätze für die jeweilige Jahreszeit. Winterscheibenreiniger punkten bei Frost und Streusalz. Sommerreiniger sind besonders stark beim Entfernen von Insektenresten auf der Scheibe. Deswegen sollte der Winterreiniger in den letzten Winterwochen aufgebraucht und gegen eine Sommer-Mischung getauscht werden. Welche Sommer-Scheibenreiniger gut sind, zeigt der AUTO BILD-Produkttest