Sie kommen aus der Branche der Autoaufbereiter und erobern nun auch das Privatkundengeschäft: Lackpflege - und Lackversiegelungsprodukte auf der Basis von Keramik- oder Nanotechnologie. Die synthetischen Produkte versprechen wahre Wunder in Sachen Langzeitschutz: Bis zu einem Jahr sollen Profi-Versiegelungen den Lack vor Verwitterung schützen . AUTO BILD im zehn Sprühversiegelungen getestet.

Lack lang anhaltend und greift Kunststoffe nicht an. Als eines der wenigen Produkte im Test zeigt sich außerdem eine Farbauffrischung des Lacks sowie eine messbare Glanzsteigerung nach der Anwendung. Das 500-ml-Gebinde kostet aktuell 16,99 Euro im Handel. Mit einem 100-ml-Preis von 3,40 Euro gehört das Sprühwachs von Dr. Wack damit zwar nicht zu den günstigsten Produkten, bewegt sich aber durchaus im oberen Mittelfeld. Im Test hat das Dr. Wack A1 High End Spray Wax 237 von 300 Punkten erreicht und erhielt die Note 1,4 (sehr gut). Das neue Dr. Wack A1 High End Spray Wax sichert sich im AUTO BILD-Test das Prädikat "Testsieger" mit der Note "sehr gut". Als einziges Produkt konnte es in allen Testkriterien hoch punkten: Die Anwendung ist einfach, es schützt denlang anhaltend und greift Kunststoffe nicht an. Als eines der wenigen Produkte im Test zeigt sich außerdem eine Farbauffrischung des Lacks sowie eine messbare Glanzsteigerung nach der Anwendung. Das 500-ml-Gebinde kostet aktuell 16,99 Euro im Handel. Mit einem 100-ml-Preis von 3,40 Euro gehört das Sprühwachs von Dr. Wack damit zwar nicht zu den günstigsten Produkten, bewegt sich aber durchaus im oberen Mittelfeld. Im Test hat das Dr. Wack A1 High End Spray Wax 237 von 300 Punkten erreicht und erhielt die Note 1,4 (sehr gut).

Auch die Ceramic-Versiegelung von Sonax ist neu. Bei Lackschutz und Materialverträglichkeit ist es auf ähnlich hohem Niveau wie das Dr. Wack-Wachs. Enttäuschend: keine Glanzgraderhöhung, keine Farbauffrischung. Im Test hat die Sonax Ceramic Spray Versiegelung 199 von 300 Punkten erreicht und erhielt die Note 2,1 (gut).

Die zehn Sprühwachse hat AUTO BILD zusammen mit der Kfz-Prüforganisation KÜS in einem chemischen Fachlabor getestet. Entgegen unserer bisherigen Tests von Lackpflege- und Lackschutzprodukten kommen bei den Sprühwachsen jedoch keine Testbleche zum Einsatz. Vorversuche ergaben, dass die Ergebnisse auf den Testblechen im Labor nicht reproduzierbar waren. Im Gegensatz zu Tests auf einer Motorhaube: Beide Vorversuche führten zu identischen Ergebnissen. Wasser soll fein vom Lack abperlen – auch nach diversen Wäschen. Kern bei einem Test von Wachsen ist die Ermittlung der Langzeit-Schutzwirkung. Dies geschieht bei der Prüfung der Hydrophobie – der Eigenschaft, Wasser zu verdrängen. Auch hierfür gibt es ein Prüfgerät: den Randwinkel-Messer. Gemessen wird der Kontaktwinkel, den ein vom Gerät abgegebener Wassertropfen auf der Lackoberfläche einnimmt. Je höher der Winkelwert, desto hydrophober, also wasserabweisender, ist die Wirkung des Wachses.

Die Ausgangswerte beim Kontaktwinkel liegen im Bereich von rund 80 Grad. Dies entspricht einem gepflegten Lack, der nicht mehr perlt. Jede Testfläche wird nach dem Produktauftrag von Hand gewaschen – bei den ersten fünf Wäschen mit einem genormten Prüfshampoo, den letzten fünf unter Verwendung eines Insektenentferners. Nach jedem Waschvorgang wird der Kontaktwinkel auf der gespülten und getrockneten Fläche gemessen. Die Verträglichkeit mit Kunststoffen haben wir an Polycarbonat-Teststreifen im Ofen überprüft. Den Glanzgrad haben wir mit einem Glanzgradmessgerät ermittelt. Die Bewertung der Farbauffrischung erfolgte nach dem ersten Auftragen, nach Augenmaß aller Testpersonen.

Besonders spannend, zwei deutsche Autopflege-Platzhirsche sind mit ihren Sprühversieglern ganz neu auf dem Markt: Sonax mit der Ceramic Spray Versiegelung auf Keramikbasis, Dr. Wack mit dem A1 High End Spray Wax nach neuer Wachsrezeptur. Ebenfalls auf Keramikbasis ist das Hybrid Ceramic Wax des US-Anbieters Meguiar's. Nanolex bewirbt sein SiFinish mit einer silikatischen Rezeptur. Alle zehn getesteten Hersteller versprechen für ihre Sprühversiegelungen lang anhaltenden Schutz, einfaches Auftragen und Abwischen, Farbauffrischung und Glanz. Rotweiss, Swissvax, Nigrin, Meguiar's und Koch Chemie werben außerdem damit, auf allen äußeren Oberflächen am Auto anwendbar zu sein – also auch auf Glas und Kunststoff-Bauteilen.

Wie stark Wirklichkeit und Werbeversprechen voneinander entfernt sind, zeigt unser Test. Denn nur ein Produkt hält sämtliche beworbenen Eigenschaften ein: das neue Sprühwachs von Dr. Wack. Es ist gut dosierbar, zeigt nach zehn Testwäschen noch eine messbare Schutzwirkung, erhöht den Glanz und frischt die Lackfarbe auf. Obwohl es nicht mit einer Anwendung auf Kunststoffen wirbt, hinterlässt es im Gegensatz zu einigen Konkurrenten auf diesen keine Schäden in Form von Rissen.



Das neue Sonax-Produkt liegt beim Langzeitschutz annähernd und der Kunststoff-Verträglichkeit gleich auf. Es verliert jedoch Punkte, weil keine Glanzgradsteigerung messbar und keine Farbauffrischung erkennbar ist. Es folgt Rotweiss, welches hervorragend zu verarbeiten ist. Punktabzug gibt es für den nur mittelmäßigen Schutz nach dem ersten Auftragen, zudem ist es nicht perfekt verträglich mit Kunststoffen – obwohl Rotweiss die Anwendung darauf bewirbt. Eine klare Abstufung gilt ab dem vierten Platz. Nanolex und Meguiar’s zeigen zwar ein ausdauerndes Abperlverhalten von Wasser, wirken jedoch zerstörerisch auf unseren Kunststoff-Teststreifen. Hier gilt: nur auf Metall anwenden! Kein Produkt ab dem sechsten Platz kann das Versprechen eines lang anhaltenden Lackschutzes auch nur annähernd erfüllen. Am Ende dieses Tests verweist also ein klassisches, sehr gut gemachtes Sprühwachs all die angesagten neuen Keramikprodukte in ihre Schranken.

Kann Keramik mehr als ein gutes Wachs? Dieser Test zeigt: nein. Das Sprühwachs von Dr. Wack gewinnt mit deutlichem Vorsprung vor der Keramik-Versiegelung von Sonax. Beide schützen zwar ähnlich gut, aber Dr. Wack bringt mehr Glanz und Farbauffrischung. Nanolex, Meguiar's und Nigrin sind völlig unverträglich mit Kunststoffen, unsere Teststreifen hatten tiefe Krater! Entgegen der Angaben auf den Etiketten sollten sie deswegen nur auf metallischen Oberflächen angewendet werden.

Nützliches Wissen rund um Keramikversiegelungen Welche Keramikversiegelung ist die beste? Pfeil Die beste Sprühversiegelung im AUTO BILD Sprühversiegelungs-Test 2021 ist das Dr. Wack A1 High End Spray Wax. Die Versiegelung überzeugte mit einer einfachen Anwendung, einem langanhaltenden Schutz, sowie einer Farbauffrischung und einer Glanzsteigerung. Ebenfalls empfehlenswert: Der Preis-Leistungssieger, die Sonax Ceramic Spray Versiegelung. Was kostet eine gute Keramik-Versiegelung? Pfeil Der Testsieger des AUTO BILD Sprühversiegelungs-Test 2021 Dr. Wack High A1 High End Spray Wax, das im 500ml-Gebinde 16,99 Euro kostet. Etwas günstiger, aber ebenfalls empfehlenswert ist die Sonax Ceramic Spray Versiegelung, die 15,70 Euro kostet. Welches ist die beste Auto-Lackversiegelung? Pfeil Die beste Sprühversiegelung im AUTO BILD Sprühversiegelungs-Test 2021 ist das Dr. Wack A1 High End Spray Wax. Die Versiegelung ist nicht nur einfach anzuwenden, sondern schützt den Lack auch lange und sorgt für eine Glanzsteigerung.



