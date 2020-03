# Getesteter Reifen* Bewertung** 1. Continental

Premium Contact 6 100 Y Noten: 2+/1-/1

Urteil: vorbildlich

Testsieger und Eco-Meister 1. Goodyear

Eagle F1 Asym. 5 100 Y Noten: 1-/2+/1

Urteil: vorbildlich

Testsieger 3. Michelin

Pilot Sport 4 100 Y Noten: 1-/1-/2-

Urteil: vorbildlich 4. Vredestein

Ultrac Vorti 100 Y Noten: 2+/1-/2

Urteil: vorbildlich 5. Apollo

Aspire XP 100 Y Noten: 2+/2+/2+

Urteil: vorbildlich 6. Nexen

N'Fera Sport 100 Y Noten: 2/1-/2-

Urteil: vorbildlich 7. Falken

Azenis FK510 100 Y Noten: 2/2/1-

Urteil: vorbildlich 8. Nokian

Powerproof 100 Y Noten: 1-/2+/2-

Urteil: gut 9. Firestone

Roadhawk 100 Y Noten: 2+/2/2-

Urteil: gut 9. Fulda

Sport Control2 100 Y Noten: 2/2+/2-

Urteil: gut

*Bei gleicher Bewertung in alphabetischer Reihenfolge; **Die angegebenen Noten sind die Kapitelnoten in den Testkapiteln "Nass", "Trocken", "Kosten". Kapitelnoten ab 2- in den Kapiteln Nass/Trocken erlauben kein "vorbildlich" mehr. Einzelnoten ab 3+ in sicherheitsrelevanten Disziplinen und Einzelnoten ab 4+ führen zur Abwertung.