ubaru veröffentlicht ein neues Teaserbild zum BRZ und nennt endlich das Premierendatum.Das neue Foto zeigt zwar leider nur einen Ausschnitt vom neuen BRZ, trotzdem ist zu erkennen, dass das Auto neue Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht bekommt. Außerdem sind eine ausgeformte Motorhaube und schwarze Akzente am seitlichen Lufteinlass zu erkennen.

Es gibt auch ein neues Teaservideo . In dem sind nur Details des BRZ, wie sich drehende Reifen , oder das komplette Auto in so weiter Ferne zu sehen, dass man wiederum nichts Neues erkennen kann.Gerüchten zufolge wird der neue BRZ mit etwa 220 PS etwas stärker als der Vorgänger (205 PS). Der Motor soll wahlweise mit manueller Schaltung oder Automatikgetriebe angeboten werden und weiterhin Hinterradantrieb haben. Zu uns wird der neue Subaru BRZ wohl nicht kommen, er verkauft sich schlicht nicht. Deshalb verabschiedet der Vorgänger sich seit Juli 2020 mit einer Final Edition