Sunlight A 70: Wohnmobil-Test

K ennen Sie das? Sie bekommen ein Geschenk und öffnen gaaanz langsam, behutsam und voller Vorfreude den Karton? Genau so öffneten wir die Türen unseres neuen Dauertests Sunlight A 70. Laufleistung: frische neun Kilometer. Für uns ist dieser Dauertest sogar doppelt spannend, denn unter dem Alkoven steckt der neue 2,3-Liter-Ducato mit AdBlue , den wir das erste Mal auf seine Dauerleistung testen. Doch bevor der gewaltige Alkoven bei uns sein eigenes Mäppchen mit Fahrtenbuch bekommt und auf Tour geht, muss er sich im Einzeltest beweisen.

Hersteller wollen Alkoven vom piefigen Image befreien

Die Sitzgruppe ist groß und wirkt mit den schwarz-grau-weißen Polstern recht edel. Das ist er: Auf den ersten Blick ein ziemlicher Riese, auf den zweiten Blick aber tatsächlich nur 7,25 Meter lang und damit mehr als 20 Zentimeter kürzer als der Ahorn Alaska TD in unserem Dauertest-Fuhrpark. Es ist die Höhe des Alkovens, die Eindruck macht. Obwohl die Auf den ersten Blick ein ziemlicher Riese, auf den zweiten Blick aber tatsächlich nur 7,25 Meter lang und damit mehr als 20 Zentimeter kürzer als der Ahorn Alaska TD in unserem Dauertest-Fuhrpark. Es ist die Höhe des Alkovens, die Eindruck macht. Obwohl die Wohnmobile mit der großen Nase über dem Fahrerhaus schon seit Jahren totgesagt werden, sind sie noch immer gut vertreten auf dem deutschen Markt – vielleicht auch deshalb, weil Hersteller wie Sunlight dem piefigen Image der Bauform mit Palmen in der Werbung, schickem Design und Geschichten von jungen Extremsportlern begegnen. In Sachen Optik macht der Sunlight A 70 mit seinem modernen, klaren Design außen wie innen viel her. Der Grundriss ist klassisch und besteht aus Querbett im Heck, Alkovenbett, sehr geräumigem Badezimmer, Vierer-Sitzgruppe dahinter und großer Küche auf der Einstiegsseite. Die offen gestaltete Blickachse und die hohe Decke im Wohnraum sorgen für ein unglaubliches Raumgefühl von Weite und Größe.

Unfassbar viel Platz und Stauraum



Das Querbett ist schön groß, doch die Matratze fällt etwas zu dünn aus. Das hat er: Seine guten und schlechten Seiten. Zum einen gehören zur Serienausstattung in Wagenfarbe lackierte Frontstoßfänger, USB-Steckdosen, die große Truma Combi 6 sowie Stärken Schwächen – Tolles Raumgefühl durch hohe Decke – Weiche Matratze – Sehr geräumige Heckgarage und viel Stauraum innen – Ungleichmäßige Verteilung der Heizluft – Komfortabel abgestimmtes Fahrwerk – Versteckte Kosten – Helles Interieur – Geringe Reichweite – Großes Badezimmer mit Extra-Dusche – Ungenaue AdBlue-Anzeige Seine guten und schlechten Seiten. Zum einen gehören zur Serienausstattung in Wagenfarbe lackierte Frontstoßfänger, USB-Steckdosen, die große Truma Combi 6 sowie ESP und Hillholder. Zum anderen listet Sunlight in seiner Preisliste sogenannte "Zwangsoptionen" auf, die extra bezahlt werden müssen, wenn der Kunde sich gegen bestimmte Pakete entscheidet. Das gilt unter anderem für die Steckdosen im Küchenblock und in der Garage (jeweils 49 Euro), die Duschraumverkleidung (499 Euro) oder den höhenverstellbaren Beifahrersitz (129 Euro). Auch der Beifahrerairbag steht mit 399 Euro in der Liste der Sonderausstattungen, dito Beckengurte und Kopfstützen für die Mitfahrer 5 und 6 (349 Euro). Dafür punktet der Sunlight A 70 mit unfassbar viel Platz und Stauraum. Wir zählen insgesamt neun Dachschränke, einen geräumigen Kleiderschrank und eine Heckgarage mit Durchreiche, in der man fast noch ein weiteres Zimmer unterbringen könnte. Und die Qualität? Wirkt auf den ersten Metern solide – bis auf die Matratze im Heckbett. Die erwies sich in der ersten Probenacht als zu dünn, die Camperhüfte liegt auf dem Holz des Lattenrosts auf. Auch an Warmluftdüsen fehlt es hinten. Die starke Combi 6 lief eine ganze Weile, bis bei fünf Grad Außentemperatur der Schlafbereich endlich warm wurde.

75-Liter-Tank reduziert die Reichweite