In den sozialen Medien prahlt die international agierende Gruppe "The Tyre Extinguishers" (auf Deutsch: Die Reifenlöscher), in diversen deutschen Städten wie Essen, Hannover, Berlin und Bonn sowie insgesamt acht Ländern (u. a. Frankreich, Großbritannien, Niederlande) bei insgesamt rund 900 SUV Reifen platt gemacht zu haben.