Suzuki Jimny (2018): Tuning, Bodykit, Fahrwerk, Optik

Der Fahrwerkstuner H&R legt den Jimny tiefer. Mit den neuen Federn schrumpft die Bodenfreiheit des kleinen Geländewagens um ganze 45 Millimeter. Laut H&R sollen mit dem Umbau besonders Kunden angesprochen werden, die den Jimny in der Stadt fahren wollen – das klingt logisch. Neben den Federn bietet der Tuner auch ein Komplettfahrwerk mit passenden Koni-Dämpfern an. Es soll die Wankbewegungen des schmalspurigen Jimny reduzieren. Wer noch mehr Fahrdynamik und Steifigkeit möchte, der kann auf einen dreifach verstellbaren Stabilisator für die Vorderachse zurückgreifen. Neben den fahrdynamischen Anpassungen plant H&R außerdem eine Spurverbreiterung. Für die martialische Optik hat sich der Fahrwerkstuner Hilfe organisiert: Die Räder stammen von Borbet, die Folierung und die Lichtleiste auf dem Dach verantwortet die Firma XXX Performance. Wann die Teile auf den Markt kommen, gibt H&R noch nicht bekannt. Auch die Preise stehen noch nicht fest.

Tuner Damd verleiht dem Jimny auf Wunsch die Optik von Defender oder G-Klasse.

Der japanische Tunerbietet außerdem ein Bodykit namensan, das den Suzuki Jimny wie eine Miniatur-Version derwirken lässt. Ein neuer Kühlergrill, neue Scheinwerfer-Einfassungen, ein Unterfahrschutz in Chrom-Optik, Sidepipes und eine neue Frontschürze lassen den kleinen Japaner wirken, als wäre er bei Mercedes-AMG vom Band gelaufen. Für-Fans hat Damd auch den-Kit "little D" im Angebot. Die großen Schmutzfänger, der schwarze Kühlergrill, die seitliche Positionierung des Kennzeichens und die getrennten Rückleuchten lassen den kleinen Offroader very britisch wirken. In Japan kommen die Anbauteile 2019 auf den Markt.