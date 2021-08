der muss nicht sofort den Kaufpreis von mindestens 25.450 Euro auf den Tisch legen, sondern kann auch einfach eine mehrmonatige Testfahrt buchen. Eine besonders komfortable Variante ist das flexible Auto-Abo: Nach der dreimonatigen Mindestlaufzeit kann der Versicherung ( Beim Namen Vitara werden nicht nur alteingesessene Offroad-Fans hellhörig, sondern auch Liebhaber kompakter SUVs. Denn im Jahr 2015 hat die japanische Marke die Baureihe wiederauferstehen lassen. Anstelle eines reinrassigen Geländewagens mit Leiterrahmen und Geländeuntersetzung trägt den Namen Vitara nun ein modernes Kompakt-SUV von gerade mal 4,17 Meter Länge. Und auch wenn nicht mehr viel an die Robustheit des einstigen Offroaders erinnert, ist sich Suzuki treu geblieben und bietet den Vitara weiterhin mit einem Allradsystem an. Wer dennoch skeptisch ist, was der Japaner auf und neben der Straße kann,sondern kann auch einfach einebuchen. Eine besonders komfortable Variante istNach der dreimonatigen Mindestlaufzeit kann der Suzuki einfach wieder zurückgegeben werden. In der monatlichen Rate sind (bis auf die Spritkosten) bereits alle Gebühren wie Zulassung Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Kfz-Steuer Service und Wartung enthalten – zum All-inclusive-Paket gehören auch die zur Jahreszeit passenden Reifen

ab einer monatlichen Rate von 216,90 Euro flexibel getestet werden. Wer es bei der Mindestlaufzeit von drei Monaten belässt, der zahlt am Ende etwas mehr als 650 Euro für ein Vierteljahr Mobilität im Neuwagen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass bei ViveLaCar keine zusätzlichen Kosten oder hohe Sonderzahlungen anfallen und so eine perfekte Kostenkontrolle möglich ist. Derzeit gibt es auch die deutschlandweite Lieferung für nur einen Euro dazu. Bei ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) wartet ein nagelneuer Suzuki Vitara in der Ausstattungsvariante "Comfort" auf seinen ersten Einsatz. Das kompakte SUV kann bereitsflexibel getestet werden. Wer es bei der Mindestlaufzeit von drei Monaten belässt, der zahlt am Ende etwas mehr als 650 Euro für ein Vierteljahr Mobilität im Neuwagen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass bei ViveLaCar keine zusätzlichen Kosten oder hohe Sonderzahlungen anfallen und so eine perfekte Kostenkontrolle möglich ist. Derzeit gibt es auchdazu.

Suzuki Vitara im Auto-Abo mit überschaubaren Freikilometern

lediglich 200 Freikilometer inbegriffen. Vielen Pendlern dürfte das vermutlich nicht reichen. Doch auch hierfür gibt es im Auto-Abo eine einfache Lösung: ViveLaCar bietet insgesamt sechs unterschiedliche Pakete zwischen 200 und 2500 Kilometer pro Monat an. Wie beim Leasing wirkt sich die Anzahl der inkludierten Kilometer direkt auf die Höhe der monatlichen Rate aus. So werden für 800 Kilometer im Monat bereits 441,90 Euro fällig, das größte Paket kostet monatlich stolze 589,90 Euro. Ein großer Vorteil im Vergleich zum Leasing: Die Kilometer-Pakete können monatlich gewechselt und damit perfekt an den eigenen Bedarf angepasst werden. Das garantiert maximale Flexibilität. (Das sind die Vorteile des Auto-Abos!) Wer es auf die günstige Einstiegsrate von 216,90 Euro brutto im Monat abgesehen hat, der muss mitunter sein Fahrverhalten ein wenig anpassen. Denn in dieser Rate sind monatlichVielen Pendlern dürfte das vermutlich nicht reichen. Doch auch hierfür gibt es im Auto-Abo eine einfache Lösung: ViveLaCar bietet insgesamtpro Monat an. Wie beimwirkt sich die Anzahl der inkludierten Kilometer direkt auf die Höhe der monatlichen Rate aus. So werden für 800 Kilometer im Monat bereits 441,90 Euro fällig, das größte Paket kostet monatlich stolze 589,90 Euro.Die Kilometer-Pakete können monatlich gewechselt und damit perfekt an den eigenen Bedarf angepasst werden. Das garantiert maximale Flexibilität.

Kleines SUV mit 129 PS starkem Mildhybrid-Turbobenziner