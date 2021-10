App öffnen, Zapfsäule auswählen, Auto betanken, weiterfahren: kein Gang mehr in den Shop, kein Schlangestehen an der Kasse. So könnte fürkünftig deraussehen. "" soll es möglich machen, ein Service innerhalb der hauseigenen. Losgehen soll es noch im Oktober 2021.

Das System von Logpay, Tochter des Finanzdienstleisters VW Financial Services, führt alledurch. Am Ende kommt die elektronische Abrechnung mit dem gesamten Tankumsatz per E-Mail. Angeschlossen sind bislangvon insgesamt rund 14.000in Deutschland (unter anderem Shell, HEM und Tamoil), wie anlässlich des Branchentreffens UNITI Cards- und Automations-Forum vom 12. bis 13. Oktober 2021 in Berlin bekannt wurde.