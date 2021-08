Sechszylinder

Baumaschinen

H2

Deutz bringt einen Wasserstoffmotor auf den Markt. Die Serienproduktion ist für 2024 geplant. Allerdings wird dervorerst bei Generatoren und dem Schienenverkehr eingesetzt, später ist eine Verwendung bei Nutzfahrzeugen, Landwirtschafts- undmöglich. In einer Pilotphase wird der Wasserstoffmotor bereits ab 2022 in Zusammenarbeit mit "Rheinenergie" bei einer stationären Anlage zur Stromerzeugung eingesetzt. Laut Deutz erfüllt der intern als TCG 7.8bezeichnete Wasserstoffmotor den von der EU vorgegebenen CO2-Grenzwert für " Zero Emission " und ist damit. Bereits der Prototyp , der auf der BAUMA in München 2019 vorgestellt wurde, sorgte für Aufsehen in der Branche.