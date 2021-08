Supercomputer waren früher so groß wie Schränke. Jetzt passen sie ins Handschuhfach eines Autos. Zulieferer ZF zeigt auf der IAA 2021 den neuesten Hochleistungs­rechner für Autos, den ZF ProAI. Er misst kompakte 24 mal 14 Zen­timeter und ist das "Gehirn" für kommende Fahrzeuggenerationen. Und er soll ebenso schnell wie der Mensch auf äußere Einflüsse beim Fahren reagieren, in Echtzeit mit Kameras, Radar und weiteren Sen­soren kommunizieren. So sollen Assistenzsysteme besser und neue Mobilitätsdienste sowie auto­nomes Fahren ab Level 3 möglich werden. Das Besondere des Supercomputers: Er ist skalierbar und passt in Pkw, Nutzfahrzeuge Lieferwagen und Lkw . Erste Großaufträge im Pkw­ sowie auch im Nutzfahrzeugsegment für den ZF ProAI gibt es bereits, ab 2024 wird der Supercomputer in Großserie produziert.