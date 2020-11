yundai vernetzt seine Flotte in Zukunft mit Nvidia Drive! Wie das Unternehmen bekannt gab, sollen alle Hyundai Kia und Genesis -Modelle ab 2022 mit der neuen Technik ausgestattet sein.Bereits seit 2015 arbeiten Hyundai und Nvidia zusammen, mit der Ankündigung zum Wechsel auf das neue System bauen die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit weiter aus.

Die Drive-Plattform bündelt Connectivity und Assistenten in einem Rechenmodul. ©Hyundai Motor Group

Die neue Connectivity-Plattform soll es Hyundai in Zukunft erlauben,Das " Connected Car Operating System", kurz ccOS, soll den Insassen ein angenehmeres und komfortableres Erlebnis während der Fahrt bieten.Nvidia arbeitete am ersten Autopiloten der Kalifornier mit, inzwischen hat Tesla das System aber in Eigenregie weiterentwickelt.