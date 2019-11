Der Eintiegspreis für das Modell mit Hinterradantrieb liegt bei umgerechnet 36.000 Euro.



Den Cybertruck wird es in vier Varianten geben, die sich vor allem in der Anzahl der Elektromotoren unterscheiden.Die Variante mit zwei Motoren schafft 482 Kilometer, der Preis ist noch nicht bekannt. Das Topmodell mit drei Motoren für 69.900 Euro (umgerechnet ca. 63.000 Euro) kommt mit Panzerglas und soll den Sprint von null auf hundert km/h in nur 2,9 Sekunden erledigen, bei 209 km/h ist Schluss. Außerdem gibt Tesla an, dass das Auto bis zu 6350 Kilo abschleppen kann – das dürfte allerdings die Reichweite von gut 800 Kilometern erheblich schmälern.