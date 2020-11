napp ein Jahr ist es her, dass Tesla seinen Cybertruck der Öffentlichkeit präsentierte.Das tat dem Hype um den eckigen Pick-up-Truck aber keinen Abbruch und so fragen sich Fans, wann denn nun endlich das Serienmodell auf den Markt kommen soll.Bereits im Mai 2020 wurde bekannt, dass der Truck für Märkte außerhalb der USA zu breit ist.Auch ist noch immer fraglich, ob die Zulassungsbehörden den gepanzerten Edelstahltruck auch in Sachen Passentenschutz und Sicherheitsfeatures erlauben werden.

Auch wenn der Cybertruck optisch so nah wie möglich an der gezeigten Studie sein soll,Sie soll das Design noch besser als das des Prototypen machen. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob und wann denn das Update des Cybertrucks gezeigt wird, antwortete Musk lediglich: " Sure, maybe in a month or so " (zu Deutsch: Sicher, vielleicht in einem Monat oder so). Ob mit dem Update nur die Optik angepasst wird, oder vielleicht sogar das Serienmodell gezeigt wird, ist noch unklar.