Es läuft nicht rund bei Tesla . Qualitätsprobleme machen dem US-Autobauer immer wieder zu schaffen. Und sie haben Tesla in München sogar vors Landgericht gebracht! Was ist passiert? Beim Reifenwechsel an einem Tesla Model 3 wurden Risse im Unterboden entdeckt. Nach Medienberichten wollte Tesla sie mit einer Neulackierung beseitigen – ohne Erfolg.