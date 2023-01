Aufschließen geht wahlweise mit Handyapp oder Scheckkarte. Hui, alles so schick, als hätten schwedische Möbeldesigner mit Apple gemeinsame Sache gemacht. So clean, alles in touch. Dabei schätze ich die Ingenieurskunst, die hinter einem sauber klickenden und zweifelsfrei rückmeldenden Knopf steckt.