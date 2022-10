Die elektrische Reichweite spielt immer dann eine Rolle, wenn jemand mit seinem Elektroauto lange Strecken am Stück hinter sich bringen will. Aber ist das alles? Ein riesiger Akku , der für viele Kilometer gut ist, nutzt wenig, wenn das Auto lange Zeit an der Ladestation stehen muss, das Schnellladen zu lange dauert. Wie steht es also um die Ladegeschwindigkeit ? Wie viele Kilometer können aktuelle E-Autos in welcher Zeit "nachtanken"?