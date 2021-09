Auch der Fachbereichder Uni Kassel forscht an den Straßen der Zukunft. Die Wissenschaftler haben einen "Street Design Guide" für die 1,9-Millionen-Stadt Hamburg entwickelt. Darin wird anhand ausgewählter Straßen gezeigt, wie durchunddas Verkehrsgeschehen verbessert werden kann. Eines wird schnell klar: Derwird in fast all diesen Szenarien in Zukunft zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern

Zoom Drohnen und möglicherweise sogar eine Mikro-Seilbahn könnten die Hamburger Straßen entlasten.



Die konkreten Ideen, um den Straßenraum zu entlasten, sind vielfältig: Von den sogenannten "", also Fahrradwegen , die auch baulich von der Autofahrspur getrennt sind, über, die den Lieferverkehr entlasten, bis hin zufür eine dynamische Fahrspursteuerung wie sie etwa in Toronto (Kanada) bereits getestet wird. Und "" könnten Abgase vor Ort eliminieren. Die Forscher aus Kassel denken sogar an eine, mit der Personen und Güter über der Straße transportiert werden. Auch dasvon Straßen wird in der Verkehrsforschung diskutiert. So könnten "" in der warmen Jahreszeit anders aufgeteilt und genutzt werden als in den kalten Monaten. Auchkönnten, so Stefanie Bremer, klüger gestaltet werden, nämlichwürden dann situationsabhängig geschaltet und überund Hinweise direkt im Cockpit angezeigt werden. In Hamburg gilt schon jetzt auf fast 60 Prozent des gesamten Straßennetzes Tempo 30 – Tendenz steigend.