Tesla Model S: Gebrauchtwagen-Test

W er beim Hund "Katze" ruft, kann sich vom Effekt sofort überzeugen. Der Hund dreht durch, wenn er das so gelernt hat. Ähnlich funktioniert das bei Ulf Schnackenberg. Wenn der Standortleiter des Autohus in Bremen einen Tesla auf dem Hof sieht, graben sich sofort tiefe Sorgenfalten in die Stirn. Angesichts der vielen Tausend Autos, die hier jährlich verkauft werden, eine ungewohnt emotionale Reaktion. Doch Schnackenberg hat sein Urteil über den Start-up-Ami gefällt. "Preis und Qualität passen einfach nicht zusammen."

Qualitäts-Ästheten werden vom Innenraum enttäuscht

Computeraffinität ist hier Voraussetzung. Die meisten Funktionen laufen über den riesigen 17-­Zoll-Monitor. Updates erfolgen online.

Technische Daten Motor Drehstrom-Asynchronantrieb Ventile/Nockenwellen entfällt Batterie 85-kW-Lithium-Ionen-Batterie Leistung 270 kW (367 PS) bei 6000–9500/min Drehmoment 440 Nm bei 0-5800/min Höchstgeschw. 225 km/h 0–100 km/h 5,6 s Reichweite 426 km Getriebe/Antrieb Einstufenautomatik/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4970/1964/1445 mm Kofferraumvolumen 895-1645 l Leergewicht/Zuladung 2108/482 kg Stimmt, rational betrachtet spielt so ein über 40.000 Euro teures Model S qualitativ eher in der Liga von Dacia und Lada. Die Teppiche sind von billiger Machart, Schiebedächer sind mies eingeklebt und teils nicht dicht, die elektrischen Türgriffe verweigern nicht selten auch den rechtmäßigen Besitzern wirkungsvoll den Zutritt. Ein klassisches Déjà-vu übrigens: Zur Begrüßung hören wir im Autohus, dass der Türgriff hinten links nicht funktioniert. Das erinnert stark an den letzten Tesla-Gebrauchttest vor zwei Jahren. Damals hatte ein weißes Model S die gleiche Macke. Mit Glück ist es nur ein defekter Mikroschalter. Läuft es dagegen schlecht, wird ein neuer Griff für gut 800 Euro fällig. Grundsätzlich werden Qualitäts-Ästheten, die von Mercedes , Audi oder BMW zu Tesla wechseln, beim erstmaligen Entern des rustikal gefertigten Innenraums enttäuscht. "Die Kunden, die in dieser Preisklasse einkaufen, sind einfach etwas anderes gewöhnt, egal wie gepflegt der Gebrauchte auch ist", so Schnackenberg.

Der Apple-Effekt erklärt die Beliebtheit

Sind alle Batterien platt, ist der Tesla verrammelt wie eine Burg. Dann lässt sich immer noch die Frontmaske abreißen. Dahinter sitzen zwei Pole zum Überbrücken. Model S ausstrahlt. Echten Tesla-Jüngern fällt es nicht schwer, sich mit dem riesigen Zentralmonitor anzufreunden. Dominieren die Klappergeister zu sehr, stellen sie das Radio lauter, beim Warten auf Model S dafür auf Reisen versöhnlich. Eine vorausschauende Fahrweise vorausgesetzt, sind auch in der Praxis 500 Kilometer Reichweite drin. Das ist noch heute unübertroffen. Zumal das Laden an einem der Tesla-Supercharger so schnell geht, dass die Pause für kaum mehr als einen Kaffee reicht. Nach 30 Minuten sind 80 Prozent geladen – und weiter geht's. Bei Fahrzeugen bis 2016, je nach Vertrag, oft sogar kostenfrei. Da lassen sich, wenn es mit der Routenplanung mal nicht gut läuft, auch 20 km im Schleichmodus hinterm Kosten Unterhalt Testverbrauch 23,3 kWh//100 km CO2 0 g/km Inspektion 500-900 Euro Haftpflicht (20)* 585 Euro Teilkasko (28)* 400 Euro Vollkasko (32)* 3041 Euro Kfz-Steuer 0 Euro Ersatzteilpreise** Mikroschalter Türgriff 38 Euro Drive Unit k.A., 8 Jahre Garantie Klimakompressor (AT) 1060 Euro Räder umsetzen 60 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 493 Euro Bremsscheiben und -klötze v. 1010 Euro Bremsen reinigen 150 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt) jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer. Dass die junge Marke aus dem Silicon Valley trotzdem so viel Erfolg hat, dürfte am Apple-Effekt liegen. An der Will-haben-Aura, die dasausstrahlt. Echten Tesla-Jüngern fällt es nicht schwer, sich mit dem riesigen Zentralmonitor anzufreunden. Dominieren die Klappergeister zu sehr, stellen sie das Radio lauter, beim Warten auf Ersatzteile üben sie sich in Geduld. Immerhin stimmt so eindafür auf Reisen versöhnlich. Eine vorausschauende Fahrweise vorausgesetzt, sind auch in der Praxis 500 Kilometer Reichweite drin. Das ist noch heute unübertroffen. Zumal das Laden an einem der Tesla-Supercharger so schnell geht, dass die Pause für kaum mehr als einen Kaffee reicht. Nach 30 Minuten sind 80 Prozent geladen – und weiter geht's. Bei Fahrzeugen bis 2016, je nach Vertrag, oft sogar kostenfrei. Da lassen sich, wenn es mit der Routenplanung mal nicht gut läuft, auch 20 km im Schleichmodus hinterm Lkw verschmerzen.

Im Kern ist der Tesla nahezu unzerstörbar