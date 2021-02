Die Entwicklung hauseigener, leistungsfähiger Ladestationen begann bei Tesla bereits. Lader, die das Model S mit 135 kW versorgen können, gab es zur Markteinführung des elektrischen US-Cars nämlich noch nicht. Zuerst errichtete die Firma einentlang der West- und der Ostküste der USA. Dann wurden beide Küsten miteinander verbunden, parallel begann der Aufbau vonin Asien, in Australien und in. Diehat sich seit 2012. Die ersten 90 kW-Supercharger konnten das Model S mit 60 kWh Akkukapazität in zwanzig Minuten zur Hälfte und in 75 Minuten vollständig laden. Seit 2019 kommenmit 250 kW Spitzenleistung zum Einsatz, an denen ein Model 3 in fünf Minuten 120 Kilometer Reichweite nachladen kann. Model S und Model X können den V3-Charger erst nach einem Software-Update nutzen.Auch in Bezug auf diehat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Bis Januar 2017 kauften Eigner eines Tesla Model S oder Model Xmit. Das wurde Schritt für Schritt zurück gefahren, zum Teil begleitet von heftigen Protesten der Eigner. Seit 2019 gilt dieder Supercharger bei neu gekauften Tesla Model S und Model X wieder. Lange Zeit rechnete Tesla im Unterschied zu anderen Ländern in Deutschland ausschließlich nach Ladezeit statt nachab. Seit April 2019 wird an vielen Ladestellen nach Strommenge abgerechnet. Einekostet durchschnittlich rund. Die Nutzungsgebühren können laut Tesla je nach Standort variieren. Bei Rechnungsstellung nach Minuten gibt es zwei Phasen (bis 60 kW/über 60 kW). Bestimmte Stationen haben unterschiedliche Tarife für Spitzen- und Nebenzeiten.