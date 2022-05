So verdient das E-Auto sein eigenes Geld: Wer als Halter eines Elektroautos am THG-Quotenhandel teilnimmt, kann bis zu 400 Euro im Jahr zusätzlich einnehmen. Nach einer Mitteilung der Finanzverwaltung von Rheinland-Pfalz neuerdings sogar steuerfrei ! Das Einzige, was E-Auto-Besitzer tun müssen, ist die Anmeldung bei einem der Vermittler, die THG-Quoten bündeln und an große Unternehmen verkaufen.