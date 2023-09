Konsequenterweise haben sie die zweite Generation also mit noch mehr Sicken und Kanten bedacht, die auch der Aerodynamik dienlich sein sollen. Klares Vorbild: der neue Prius . Dessen "Hammerhai"-Nase hat der C-HR übernommen, der cw-Wert (Maßeinheit für Luftwiderstand) sinkt so auf 0,24.

Top-Motor ist der neue Plug-in mit 223 PS Systemleistung

In der Basis werkelt vorne ein 1,8-Liter-Vollhybrid mit 140 PS, gegen Aufpreis ein Zweiliter-Hybrid (196 PS), auf Wunsch auch mit Allrad. Top-Motor ist der neue Plug-in mit 223 PS Systemleistung und Frontantrieb. Den konnten wir jetzt fahren.

Beim Verbrenner des Plug-ins handelt es sich um den gleichen Zweiliter-Saugbenziner mit Saugrohreinspritzung, der auch den Vollhybrid antreibt. Interessant: Er ist mit 152 PS der schwächere Part des Duos, die permanenterregte E-Maschine mobilisiert sogar 163 PS. Auf der Straße macht sich das in zweierlei Hinsicht bemerkbar: Ist der EV-Modus aktiv, bleibt er das auch – selbst bei Kickdown reicht die Kraft aus.

In Teillast arbeiten die Motoren unaufgeregt zusammen