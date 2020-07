Derder Corolla-Limo im GR Sport-Trim wird mit einem schwarzen Dachhimmel und einem mit perforierten Leder bezogenem Lenkrad aufgewertet. Dazu gibt es Sportsitze mit integrierter Kopfstütze. Ihr Bezug ist aus Stoff und Kunstleder, als Eyecatcher finden sich mittig Ziernähte in Rot und Weiß. Gegen Aufpreis gibt es LED-Licht, eine Zweifarblackierung und eine Ambientebeleuchtung für den Innenraum. Absoll die Corolla-Limousine in der Ausstattung GR Sport auf den Markt kommen, zunächst in Osteuropa. Aber sie könnte später auch bei deutschen Händlern zu finden sein. Dann aber ausschließlich mit dem 122 PS starken Hybridantrieb, schließlich gibt es auch die reguläre Version der Limousine nur mit diesem Motor bei uns. In anderen Ländern wird das Auto auch noch mit einem 132 PS starken 1,6-Liter-Benziner angeboten.