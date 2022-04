Auto-ABO Jetzt den ID.3 und weitere Modelle schon ab 499€ im Monat Profitieren Sie von kurzen Lieferzeiten, geringer Mindestvertragslaufzeit und zahlreichen Modellen im VW FS Auto Abo. Zum Angebot In Kooperation mit



Die technischen Daten und das Design des GR Corolla sind brachial bis ins Detail. Der Marktstart ist in Japan bereits für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant. Ob er auch nach Deutschland kommt, ist unklar.

Optik: Die Karosserie ist dem Corolla Sport sehr ähnlich



Ein Großteil der Karosserie des GR Corolla wurde vom des Corolla Sport übernommen. Doch die Spurweite wurde vorne um 60 Millimeter erweitert, hinten um 85 mm. Auch die Kotflügel sind breiter als beim Corolla Sport: Vorne gibt's 20 mm mehr, hinten 30 mm. Der Corolla misst in der Länge 4,41 Meter, ist 1,85 m breit und 1,48 m hoch. Sein Radstand liegt bei 2,64 m.

Durch die gesteigerte Leistung ist eine stärkere Kühlung von Motor und Bremsen erforderlich. Daher wurden beispielsweise an der vorderen Stoßstange, auf der Motorhaube und an den Kotflügeln Lufteinlässe verbaut.

Zoom Die drei Abgasendrohre fallen sofort ins Auge. Sie sind mit Schalldämpfern ausgestattet, um den Abgasdruck zu verringern.



Auch die 18-Zoll-Felgen tragen zum sportlich-aggressiven Look des GR Corolla bei. Apropos sportlich: Das Heck zieren ein markanter Dachkantenspoiler und drei Abgasendrohre. Letztere sind mit Schalldämpfern ausgestattet, um sowohl den Abgasdruck als auch die Geräusche zu verringern.

Innenraum: Sportwagen mit Platz für die ganze Familie



Der GR Corolla bietet – trotz Rennstrecken-Image – Platz für eine ganze Familie: Er kommt mit fünf Türen und fünf Sitzen. Für den Fahrer ist aber alles auf Fahrspaß ausgelegt. Der Schalthebel ist so positioniert, dass der Gangwechsel möglichst schnell über die Bühne geht. Auch die manuelle Handbremse dürfte Enthusiasten gefallen. Sie wurde extra nicht elektrisiert, sodass noch im alten Stil gedriftet werden kann.

Zoom Manuelle Schaltung und echte Handbremse: für Enthusiasten ein dicker Pluspunkt!





Modernisiert wurde jedoch das für die GR-Reihe entwickelte TFT-Infodisplay. Das System soll nun noch stärker auf sportliches Fahren eingestellt sein als zuvor.

Technik: GR Corolla mit verstärktem GR-Yaris-Motor



Unter der Haube des Toyota GR Corolla steckt eine verstärkte Version des 1,6 Liter großen Turbo-Reihendreizylinders aus dem GR Yaris. Damit bringt er stolze 304 PS und 370 Nm Drehmoment auf die Straße – und das bei einem Gewicht von nur 1474 kg! Die vielen Pferdchen müssen mit einem manuellen Sechsganggetriebe kontrolliert werden. Zu den Fahrleistungen hat sich Toyota noch nicht geäußert.



Zoom Der GR Corolla wird vom 1,6-Liter-Turbo-Reihendreizylinder aus dem GR Yaris angetrieben – jedoch in verstärkter Version.







Wie der GR Yaris fährt auch der neue Corolla mit Allrad . Der "GR-Four"-Allradantrieb ermöglicht eine individuelle Kraftverteilung. Der Fahrer kann entscheiden, welche Verteilung er zwischen Vorder- und Hinterachse haben möchte: 60:40, 50:50 oder 30:70 sind möglich.

Modelle: GR Corolla "Circuit" wird noch brachialer aussehen



Der GR Corolla wird in den USA und in Japan in zwei Modellvarianten auf den Markt kommen: als "Core" und als "Circuit". Die Basisausstattung Core kommt mit verbreiterten Kotflügeln, Türschwellern mit dem Schriftzug "GR-Four" und Sportsitzen aus Stoff.

Zoom Die Basisausstattung des Toyota GR Corolla sieht etwas unscheinbarer aus, ist dadurch aber nicht weniger sportlich!



Der Circuit kommt im Laufe des Jahres 2023 auf den Markt. Er erhält im Vergleich zum Core zusätzliche Extras: darunter ein Carbondach, eine gewölbte Motorhaube und Sportsitze aus Wildleder. Der Circuit wird nur in limitierter Auflage erscheinen.

Preis: GR Corolla wohl günstiger als Hauptkonkurrent Golf R



Frühestens 2023 soll der Toyota GR Corolla zunächst in Japan auf den Markt kommen. Ob er danach – neben den USA – auch in Europa verfügbar sein wird, ist leider noch unklar.