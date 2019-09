Toyota Prius: 100.000-Kilometer-Dauertest

W ir leben in unsicheren Zeiten. Alles ändert sich. Früher hat Donald geschnattert und kam von Disney. Heute twittert Donald und hält damit die Welt in Atem. Früher war England eine Weltmacht, heute eine Nation, die nur noch raus will. Da ist es tröstlich, wenn man sich auf etwas verlassen kann. Zum Beispiel auf den Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Toyota Prius ir leben in unsicheren Zeiten. Alles ändert sich. Früher hat Donald geschnattert und kam von Disney. Heute twittert Donald und hält damit die Welt in Atem. Früher war England eine Weltmacht, heute eine Nation, die nur noch raus will. Da ist es tröstlich, wenn man sich auf etwas verlassen kann. Zum Beispiel auf den Toyota Prius . Die vierte Generation trat bei uns zum Dauertest mit einem klaren Ziel an: Sie wollte dem guten Ruf ihrer Vorgänger gerecht werden. Die hatten ihre Dauerläufe jeweils mit Note 1 beendet. Und reden wir nicht lange drum herum: Er hat es wieder getan. 100.000 Kilometer, null Probleme, auf Prius Nummer vier ist Verlass!

Auch innen geht der Prius noch immer eigene Wege

Captain Future: Erst mal reindenken und lernen – dann kommt jeder damit klar. Technische Daten Motor Vierzylinder, Hybrid, vorn quer Hubraum 1798 cm3 Leistung 72 kW (98 PS) + E-Motor 53 kW (72 PS), Systemleistung 90 kW (122 PS) max. Drehmoment 163 Nm Antrieb Vorderrad/stufenlose Automatik Leergewicht 1423 kg Zuladung 367 kg Kofferraum 501–1633 l Spitze 180 km/h Verbrauch 3,3 l S (NEFZ) Abgas CO2 70 g/km Dabei folgt die aktuelle Generation des Hybrid-Pioniers nicht nur bei der technischen Zuverlässigkeit ihren Vorgängern: Auch dieser Prius sieht wieder anders aus als alle anderen. Und das aus Überzeugung seit nunmehr über 20 Jahren. Aktuell hat sich der Japaner zu einer stattlichen Limousine (4,54 m ) gemausert. Aber auch innen geht der Prius noch immer ganz eigene Wege – und die sind nicht immer auf den ersten Blick nachvollziehbar. Die Schalterverteilung wirkt zufällig, und das Mitteldisplay ist eher eine Reminiszenz an die 80er. Auch die Klimasteuerung noch eine Etage tiefer folgt einer ganz eigenen Idee – ist aber zumindest auf den ersten Blick verständlich. Kurzum: Man braucht etwas Geduld und Spucke, um mit den ganzen Funktionen warm zu werden.

Simple Handhabung trotz komplizierter Technik

Auch nach frostigen Nächten in Schweden blieben Testern und Testwagen Startprobleme erspart. Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht 19 (100 %, R 11)* 962 Euro Vollkasko 24 (500 € SB, R 7)* 1476 Euro Teilkasko 23 (150 € SB, R 9)* 147 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 36 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 19/VK 23/TK 25 Kraftstoffkosten für 102.120 km 5980,88 Liter Super (= 5,9 l/100 km) 8672,28 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 0,0 Liter 0,00 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 15.000 km 155,30 Euro 30.000 km 421,00 Euro 45.000 km 189,04Euro 60.000 km 383,13 Euro 75.000 km 232,56 Euro 100.000 km 614,54 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 1 Satz Sommerreifen 215/45 R 17 W Toyo Nano Energy 380 Euro 1 Satz Winterreifen 215/45 R 17 H Toyo Snowprox S954 424 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 5/2017 (inkl. Extras) 33.040 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras) 35.220 Euro Schätzpreis 7/2019 19.500 Euro Wertverlust des Testwagens 13.540 Euro Gesamtkosten für zwei Jahre auf 102.120 km 16.419,85 Euro Kosten pro km 0,16 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,29 Euro Auch wenn der Materialmix im Innenraum nicht immer hochwertig wirkt, gibt es über die Verarbeitung nichts zu meckern. Die ist einfach nur gut. Wer noch nie einen Prius gefahren ist, wundert sich beim Tritt aufs Gas über das Heulen des Antriebs. Das macht auch Nummer vier. Nur Pedalstreichler gleiten leise dahin. Respekt, dass Toyota bei der Getriebesteuerung seit Prius Nummer 1 auf das winzige Hebelchen in der Mittelkonsole setzt. So eigen, so simpel. Wie der ganze Umgang mit diesem Auto. Die komplizierte Technik funktioniert, ohne dass der Fahrer sich darum Gedanken machen muss. Was noch auffällt: Der Bremsweg unseres Dauerläufers war bei der Schlussmessung rund zwei Meter schlechter als beim Start. Aber, Achtung! Der Prius bremst mit den ersten Scheiben und Belägen. Vorn ist noch so viel Material drauf, dass es bis zum 120.000-Kilometer-Service reichen sollte.

