Toyota Prius Prototyp: selbstladendes E-Auto mit Solarzellen

Der Forschungs-Prius hat insgesamt 1100 Solarzellen auf seiner Karosserie verteilt. Nennleistung: 860 Watt.

Seit Juli 2019 und noch bis März 2020 testen die Japaner einen Prius-Prototypen mit 1100 hoch entwickelten Solarzellen an Bord, der gänzlich ohne Ladestation auskommen soll. Beteiligt am Projekt sind auch Batterieproduzent Sharp und die Forschungsorganisation NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization). Das Geheimnis: Die Solarpanels sind mit einem Umwandlungs-Wirkungsgrad von 34 Prozent deutlich effizienter als herkömmliche Photovoltaik-Zellen, die nur 20 Prozent des Lichts in Strom umwandeln. Die Elastizität der nur 0,03 Millimeter dicken Paneele erlaubt es, dass sie nicht nur auf dem Dach, sondern auch auf der Fronthaube, der Heckklappe und an weiteren Stellen der Karosserie angebracht werden können. Die in der Batterie gespeicherte Nennleistung der gesamten Anlage beziffert Toyota auf 860 Watt – das 4,8-Fache im Vergleich zum herkömmlichen Prius Plug-in-Hybrid mit Solarladesystem (nur auf dem Dach und lediglich für einen Bruchteil der Ladeleistung zuständig). Und: Der Forschungswagen kann nicht nur in Parkposition, sondern auch beim Fahren aufladen.