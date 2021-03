Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) ist der ab Werk mindestens 48.900 Euro teurezu haben, was einem Leasingfaktor von 0,76 entspricht. Es wirdfällig, lediglich diekommen noch einmalig hinzu. Über die Laufzeit vonbetragen die(372 Euro x 48 plus 990 Euro). Allerdings kann der Supra auch für 36 Monate geleast werden, wodurch sich die monatliche Rate auf 408 Euro brutto erhöht; die Gesamtleasingkosten verringern sich dann auf 15.678 Euro (408 Euro x 36 plus 990 Euro).

Dieangegeben, können in 5000er-Schritten aber auf bis zu 25.000 Kilometer jährlich erhöht werden. Die angepasste monatliche Rate beträgt in diesem Fall 479 Euro brutto. Beim angebotenen Supra handelt es sich um das Basismodell "Pure", das ab Werk unter anderem mit Einparkhilfe Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung ausgestattet ist. Der Zweiliter-Vierzylinder mit 258 PS und 400 Nm stammt genauso von BMW wie die hervorragende Achtgang-Automatik. Dank nur 1470 Kilo Leergewicht sprintet das Supra-Basismodell in schnellen 5,2 Sekunden auf 100 km/h und schafft locker 250 km/h Topspeed. Die Lieferzeit gibt der Leasinggeber mit etwa drei bis fünf Monaten an. Zu beachten gilt, dass das Angebot lediglich bis 31. März 2021 gültig ist.