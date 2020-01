Kotflügelverbreiterungen, Dachspoiler, Doppel-Endrohr: So muss ein Hot Hatch aussehen!

Noch überraschender ist die von den Ingenieuren an den Tag gelegte. Während dieausschließlich auf Vorderradantrieb setzen, Doppelkupplungsgetriebe bevorzugen und leistungsmäßig meist schon bei 200 PS Schluss ist, verteilt der Yaris GR. Insgesamt hat der kleine Allradlerund wurde eindeutig. Um den Allradantrieb zu ermöglichen, hat GR die. Da die neue Generation des Yaris eigentlich nur noch als Viertürer angeboten wird, wurde für das sportliche Topmodell außerdem kurzerhand. Es ist wirklich ungewöhnlich, dass Toyota so einen Aufwand betreibt, um einzu entwickeln. Mit seinen dicken Backen, der Leichtbau-Karosse, dem Allradantrieb und der Rallye-DNA weckt der Yaris GR sogar Erinnerungen an legendäre Homologationsmodelle aus der Gruppe B-Ära wie zum Beispiel dem Peugeot 205 T16. Einziger Wermutstropfen: Die Knallbüchse wird bei 230 km/h abgeregelt.