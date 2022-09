Auf den Fotos macht dieser bei eBay angebotene papyrusweiße Trabant 601 S einen gepflegten Eindruck. Der Verkäufer erwähnt gleich, dass der kleine Zwickauer frischen TÜV hat – der nächste Termin zur technischen Überprüfung steht im Juli 2024 an. Auf dem Tacho stehen 29.600 Kilometer. Das kann man guten Gewissens als überschaubar bezeichnen.

Im Innenraum ist so ein Trabant eingerichtet wie Omas gute Stube. Mit Kreativität finden auch Große genug Platz.

Warum der Verkäufer im Titel des Inserats vom H-Kennzeichen schreibt, wird nicht weiter ausgeführt. Vermutlich will er den Trabant als vom Alter und Zustand her H-Kennzeichen-fähig darstellen. Super! Doch abhängig vom zukünftigen Zuhause stellt sich bei nicht ganz 600 Kubikzentimetern Hubraum die Frage, ob sich das H tatsächlich lohnt.

Es beginnt beim Klassiker: Das Stahlblechgerippe unter der Duroplast-Karosserie rostet gerne. Dieses Gerippe wurden bei Wind und Wetter auf offenen Lkw von einem Produktionsstandort in Zwickau zum anderen gefahren. Das ist gleich von vornherein, sagen wir mal, suboptimal.

Das Material Stahlblech war Mangelware. Also wurden die tragenden Baugruppen der Karosse in 26 Jahren Bauzeit immer dünner. Und Rostschutz ab Werk war in den 60ern bis 80ern nicht nur bei Sachsenring ein Fremdwort.