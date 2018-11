Mängelriese:Die Haltbarkeit des Fiat Punto ist nicht überzeugend. Er hat zahlreiche Schachstellen.

Dass die billigsten Modelle nicht immer die schlechtesten sind, belegt leider der Kia Sportage . Bereits nach drei Jahren ist die Quote erheblicher Mängel mit 11,7 Prozent fast doppelt so hoch wie beim Durchschnitt (5,9 Prozent). Besonders auffällig sind hier Probleme der Beleuchtung. Diese hat auch der Fiat Punto , der ebenfalls am Tabellenende landet. Zudem fällt der Kleinwagen noch mit frühzeitig gammelnden Auspuffanlagen, undichten Stoßdämpfern sowie anfälligen Achsfedern auf. Überbieten kann dies nur noch der Dacia Logan . In den meisten relevanten Baugruppen hagelt es von den Sachverständigen Kritik für den Rumänen. Hier wird ihm sein größtes Kaufargument zum Verhängnis. Ködert der günstige Preis Neuwageninteressenten, wird nachher in vielen Fällen auch am Service gespart. Nicht gut gewartete Fahrzeuge verschlechtern dann die Quote beim TÜV-Report und bescheren dem Logan dann einen schlechten Ruf.