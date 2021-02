Nach der AC Schnitzer-Kur leistet der 4,4 Liter Biturbo V8 jetzt 620 PS – 90 mehr als in der Serie! ©AC Schnitzer

Neben optischem Tuning sorgte AC Schnitzer auch für mehr Dampf.Nur 3,2 Sekunden sollen dem Allradler so für den Sprint von 0 auf 100 km/h genügen. Ein neuer Endschalldämpfer setzt das Ganze soundtechnisch gebührend in Szene. Den Innenraum polieren Sportpedale samt Alu-Fußstütze, neue Schaltpaddels sowie der AC Schnitzer-typische iDrive-Controler auf.Zu bewundern ist der Tune It Safe-BMW aktuell in der BMW-Welt in München. Auch wenn Verfolgungsjagden mit 620 PS zumindest der Polizei bestimmt Spaß machen würden, für echte Polizeieinsätze ist er trotz entsprechender Aufmachung nicht vorgesehen.dürften das Budget wohl sprengen.