: Klaus, dich kennt man eher aus dem Bereich der US-Cars. Ihr hattet in Deiner Sendung auf DMAX "Chrom für Crash " auch schon wilde Umbauten. Welche weiteren Berührungspunkte hast du mit dem Thema Tuning?: Kommt darauf an, wie man Tuning definiert. Ich bin eher im Bereich der optischen und technischen Veränderungen von amerikanischen Autos unterwegs. Tuning ist kein Muss. Es muss eine Stimmigkeit haben. Wenn ein Auto in einem tollen Originalzustand kommt, dann weigere ich mich, da Hand anzulegen. Beispielsweise ein 69er Charger im Original-Lack, mit Original-Felgen, eben alles original – da würde ich mich weigern, den zu verändern. Und wenn mir dann ein potenzieller Käufer erklären würde, der wird dann neu lackiert – tja, dann muss er halt was anderes kaufen (lacht). Mein alter Galaxy ist in Rot geboren, dann hat ihn in irgendjemand schwarz angepinselt. Da kann ich problemlos was machen und ihn optisch verändern, weil da die Originalität ohnehin schon abgefuckt ist. Da gehe ich dann gerne bei und baue die in Richtung Old-American-Racing-Cars. Im Stile der alten Nascars, Stockcars, Panamericana. Wobei auch alte Käfer als Ratten oder Murats Mini geiles Zeug sind, das muss man respektieren.

Die packen mich immer in die amerikanische Ecke. Ich hab aber einen an der Klatsche mit alten Opel, alten Italienern usw. – ich find sie eigentlich alle toll. Und nicht jeder hat die Kohle, mit so einem großen Ami anzufangen. Die fangen dann halt mit einem alten Käfer an und bauen den langsam auf, packen da so viele Ideen rein. Respekt! Finde ich geil! Wichtig ist das Benzin , was wir im Blut haben, das macht uns gleich. Auch die Jungs, die die Japaner fertig machen. Auch, wenn einige ein bisschen komisch aussehen und ich mir nicht vorstellen kann, dass das noch irgendwie schön zu fahren ist oder noch Fahrspaß mit sich bringt. Das sind eher so Trailer-Queens. Auch die, die Räder so negativ stellen, dass du nur noch auf der inneren Reifenkante fährst. Das sieht witzig aus, ist aber bestimmt nicht alltagstauglich. Und das sollte schon noch sein. Murat fährt mit seinem Mini täglich zur Arbeit und zum Einkaufen.: Du erwähnst immer wieder, wie wichtig Respekt ist. Welche Rolle wird "Respekt" bei dir als Jurymitglied der Tuning Trophy Germany spielen?: Ganz wichtig! Ey Alter, tolle Idee, haste geil umgesetzt. Und wenn das Ding noch gut umme Ecke fährt, dann sag ich: alles richtig gemacht, Respekt vor deiner Arbeit.: Gibt es etwas beim Tuning, das an die Geschmacksgrenze stößt?: Wenn es passt, geht alles. Was ein wenig frevelig ist: wenn sie anfangen, die Kotflügelverbreiterung ranzuklatschen, aber noch keine Knete für die Felge haben – da würde ich lieber warten, bis ich alles zusammenhabe, damit ich das stimmige Gesamtkonzept gleich hinstellen kann. So halbfertige Geschichten gehen nicht. Das muss schon fertig sein.: Was wirst Du in der Jury anders machen als Sidney?: Keine Ahnung (lacht laut)! Ich kenn den Sidney ja noch nicht. Ich denke aber, dass wir recht ähnlich sind, was die Ehrlichkeit angeht. Wenn Sidney was nicht passt, sagt er auch, was da Kacke ist. Wie das aber genau aussehen wird, werden wir dann feststellen, wenn wir uns kennenlernen, ich für meinen Teil bin schon gespannt wie nen oller Flitzebogen (grinst).: Wie hart wirst Du die Autos der Bewerber auf der Rennstrecke rannehmen?: Ich will da nichts kaputtmachen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie aus der Bahn fliege, das meine ich nicht. Aber wenn der Besitzer sagt, dreh mal den Vogel nicht höher als 5, dann halte ich mich auch daran. Darüber muss man sprechen. Die haben alle so viel Liebe und Zeit da reingesteckt, dann möchte ich auch nichts kaputtmachen. Wenn einer aber sagt, du kannst die Reifen radieren wie du möchtest, dann mache ich das. Ansonsten werde ich testen, ob das Auto eine vernünftige Alltagstauglichkeit hat, vom Handling her. Das ist wichtig, dass er benutzbar bleibt. Dass ich mit dem Ding auch noch zum Aldi hinkomme und mir 'ne Tüte Milch kaufen kann.