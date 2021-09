AmIn der neuensucht Sidney Hoffmann zusammen mit Co- und Gast-JurorenDas Teilnehmerfeld könnte bunter nicht sein, von der JDM-Rakete bis zur Show-Queen ist alles dabei. In die Show-Kategorie gehört derDie 40-Jährige hat den kleinen Spanier

Am Heck wurde der Scheibenwischer gecleant. Darunter sitzt ein neues – natürlich glitzerndes – Seat-Logo.

Die Investitionen sind mehr als sichtbar. Einlässt den Ibiza massiv in die Breite wachsen. Nachrüst-Leuchten, angeschweißter böser Blick, Sportspiegel und mehr tun ein Übriges, um den Kleinwagen von der Serie abzuheben. Einsorgt für den nötigen Tiefgang. Besonders auffällig ist der knallpinke Lack samt Sternen auf der Motorhaube. Die Wagenfarbe findet sich nicht nur an Karosserie, Bremssätteln und an den Radschrauben derwieder, sondern auch im Innenraum. Fußmatten, Mitteltunnel, Kofferraumausbau und diverse andere Teile tragen einen samtigen,Dazu wurde das ganze Cockpit seien es, schätzt die Besitzerin. Schalensitze mit pinkenmachen den Ibiza darüber hinaus zum reinen Zweisitzer.