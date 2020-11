ach dem Concept 0.1 zeigt die Erfurter Vanlife Manufaktur jetzt ihrenden Escape Concept. Als Basisfahrzeug dient die Vorgänger-Generation (W 906) des aktuellen Mercedes Sprinter. Alternativ werden auch der aktuelle Sprinter (W 907) VW Crafter oder MAN TGE ausgebaut – ganz individuell nach Kundenwunsch. Im Konzeptfahrzeug zeigt die Manufaktur, was möglich ist. Besonders ist vor allem dasSo entsteht eine warme, gemütliche Atmosphäre.Der Grundriss ist bereits aus dem Concept 0.1 bekannt. Das heißt, es gibt einen großen Schlafbereich mit Querbett im Heck. Um das 140 x 190 Zentimeter große Bett im Heck unterzubringen, wurde die Karosserie leicht modifiziert. Alternativ baut die Manufaktur aber auch Längsbetten ein. Die Heckgarage unter dem Bett bietet viel Stauraum.

Die Spüle kann mit einer Holzplatte abgedeckt werden. Das vergrößert die Arbeitsfläche.

Der Abwassertank fasst 20 Liter und befindet sich unter der Küchenspüle. Gegenüber der Küche befindet sichPraktisch: Bei geöffneter Schiebetür lässt sich ein kleiner Klapptisch öffnen. Dazu gibt es einen großen Schwenktisch, der die Sitzbank ruck, zuck in eine Dinette verwandelt. Wer mit dem Escape Concept autark campen will, der muss allerdings noch ein paar Kreuze in der Liste der Sonderausstattungen setzen: Hier stehen unter anderem eine Solaranlage, eine Dieselstandheizung und ein Warmwasser-Boiler. Der Basispreis für den Escape Concept-Ausbau liegt bei 47.900 Euro.