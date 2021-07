Alle Navigationslösungen wurden auf die gleiche Art und Weise getestet. So wurde besonders aufgeachtet. Aber auch die Akkulaufzeit, die Verarbeitung der Geräte, der Datenverbrauch und das Daten-Sendeverhalten wurden berücksichtigt. Bei der Navigation wurden unter anderem die Ansagen, das Anzeigen der Route und auch die Routenführung analysiert, bei der Handhabung die Installation, die Bedienschritte und die Sprachsteuerung . In der Test-Kategorie "Datensendeverhalten" wurde überprüft, ob die Navigationslösungen Daten senden, die nicht für den Navi-Betrieb notwendig sind.

Zu den klassischen Navigationsgeräten im Test gehörten das Garmin DriveSmart 65 & Digital Traffic und das TomTom Go Discover 7 – beide landeten mit der Note 1,8 ("gut") auf dem ersten Platz. Das TomTom Go Discover 7 , das mit einem sieben Zoll großen Touch-Display ausgestattet ist, überzeugte die Tester vor allen Dingen in der Kategorie "Navigation", was zum Teil auch an denper WLAN liegt. Das Garmin Drive Smart 65 & Digital Traffic, das die Route auch in 3D darstellen kann, überzeugte die Tester durch die einfache Handhabung. Das Garmin Drive Smart 65 mit Alexa gefiel auch schon im aktuellen Navigationsgeräte-Test von AUTO BILD . Besonders für Vielfahrer empfiehlt die Stiftung Warentest immer noch die klassischen Navigationsgeräte. Die großen Bildschirme helfen dabei, die Strecken leichter zu finden. Ein weiterer Vorteil: Auch das