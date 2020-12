Volvo sorgt mit Computerspieltechnik für mehr Sicherheit im Auto

S eit 1959 setzt sich Die Schweden waren Vorreiter in Sachen Insassenschutz und verbauten als erster Hersteller weltweit serienmäßig einen Dreipunkt-Sicherheitsgurt. Seit dieser Zeit ist im Bereich der Winterprodukte Zum Angebot Kärcher elektrischer Eiskratzer Preis*: 44,54 Euro Ctek CT5 Time to Go Preis*: 84,90 Euro Ctek MXS 5.0 Preis*: 47,55 Euro Dino Startbooster Preis*: 108,44 Euro Sonax Antifrost & Klarsicht Preis*: 9,25 Euro Sonax Scheibenenteiser Preis*: 7,30 Euro *Preis: Amazon-Preis am 26.11.2020 *Preis: Amazon-Preis am 26.11.2020 Die Schweden haben sich mit dem Softwarehersteller Unity Technologies zusammengetan, einem Unternehmen, das bisher für die Bereitstellung von 3D-Umgebungen für Computer- und Konsolenspiele bekannt war. Zusammen arbeiten die beiden Unternehmen an Simulationen, um das Fahren mit dem Auto in der Zukunft noch sicherer zu machen. eit 1959 setzt sich Volvo für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ein.Seit dieser Zeit ist im Bereich der Sicherheitssysteme viel passiert. Mercedes hat das ABS in die Serie gebracht, Spurhalteassistenten können in Verbindung mit einem Abstandstempomat mittlerweile sogar kurzfristig das Steuer übernehmen.Allerdings müssen solche Systeme im Vorfeld intensiv getestet werden. Hier geht Volvo einen eher ungewöhnlichen Weg.Zusammen arbeiten die beiden Unternehmen an Simulationen, um das Fahren mit dem Auto in der Zukunft noch sicherer zu machen.

Unity ist aus dem Gaming-Bereich bekannt

Die Kombination aus Haptik-Anzug, VR-Brille und 3D-Simulation wird so nur von Volvo betrieben. ©Volvo Cars Corp. Die Technik ermöglicht es, komplexe 3D-Modelle in Echtzeit zu rechnen und so das Spielerlebnis sehr real werden zu lassen. Auf Millionen von Bildschirmen weltweit hat sich die Unity-Engine bewährt, im Automobilbereich wird sie aber in diesem Umfang nur von Volvo genutzt. Den schwedischen Sicherheitsingenieuren erlaubt die Software eine sehr detaillierte Modellierung einer virtuellen Szenerie, in der sich ein Fahrzeug bewegt. So lassen sich komplexe Umgebungen simulieren und Unity betreibt eine der weltweit beliebtesten Plattformen für die Entwicklung von Videospielen Auf Millionen von Bildschirmen weltweit hat sich die Unity-Engine bewährt, im Automobilbereich wird sie aber in diesem Umfang nur von Volvo genutzt.So lassen sich komplexe Umgebungen simulieren und Assistenten anlernen, ohne dabei Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen zu gefährden.

Volvo bündelt verschiedene Ansätze

Natürlich lassen die Schweden auch virtuelle Elche auf die Straße laufen. ©Volvo Cars Corp. VR-Brillen und Haptik-Anzüge eine Rolle. Mithilfe der Brillen lassen sich virtuelle Inhalte teilweise oder komplett in eine echte Szenerie integrieren. Die so geschaffene Augmented Reality erlaubt es den Volvo-Ingenieuren, Testfahrten in einer virtuellen Szenerie zu absolvieren – mit "echten" Autos auf "echten" Teststrecken. Dabei steuert der Fahrer ein Fahrzeug auf einer abgesperrten Stecke und bekommt über die VR-Brille plötzlich auftauchende Hindernisse oder Situationen eingeblendet. Solche Versuchsaufbauten erlauben das Testen von Assistenten in Situationen, die auf öffentlichen Straßen zum Teil viel zu gefährlich wären oder nur selten vorkommen. Aber auch die Haptik-Anzüge von Teslasuits tragen dazu bei, die Autos der Zukunft sicherer zu machen. Gebrauchte Volvo mit Garantie 9.400 € Volvo V40 Cross Country D2 Momentum, Diesel 137.800 km 137.800 km 84 kW (114 PS) 84 kW (114 PS) 10/2013 10/2013 Anfragen Zum Inserat Diesel, 3.8 l/100km (komb.) CO2 101 g/km* 9.790 € Volvo V40 D2 Kinetic, Diesel 127.000 km 127.000 km 88 kW (120 PS) 88 kW (120 PS) 03/2017 03/2017 Anfragen Zum Inserat Diesel, 3.9 l/100km (komb.) CO2 104 g/km* 9.890 € Volvo V40 D3 You, Diesel 119.468 km 119.468 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 09/2013 09/2013 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.3 l/100km (komb.) CO2 114 g/km* 9.990 € Volvo V60 D4 Momentum, Diesel 142.350 km 142.350 km 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) 04/2013 04/2013 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.5 l/100km (komb.) CO2 119 g/km* 10.400 € Volvo V40 D2 Momentum DigiTacho System, Diesel 89.648 km 89.648 km 84 kW (114 PS) 84 kW (114 PS) 05/2013 05/2013 Anfragen Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* 11.190 € Volvo V40 1.6 Kombi You, Diesel 99.500 km 99.500 km 84 kW (114 PS) 84 kW (114 PS) 05/2015 05/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, 3.4 l/100km (komb.) CO2 90 g/km* 11.460 € Volvo V60 Linje Business D3, Diesel 149.940 km 149.940 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 05/2016 05/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.5 l/100km (komb.) CO2 119 g/km* Volvo V40 Cross Country D2 Momentum, Diesel + 48565 Steinfurt, Auto Nagel GmbH & Co. KG - Steinfurt Volvo V40 D2 Kinetic, Diesel + 34123 Kassel, Hetzler-Automobile Vertriebs GmbH & Co KG Volvo V40 D3 You, Diesel + 53117 Bonn, La Linea Franca Kraftfahrzeughandelsges. mbH Volvo V60 D4 Momentum, Diesel + 25337 Elmshorn, Kamux Elmshorn Volvo V40 D2 Momentum DigiTacho System, Diesel + 21465 Wentorf bei Hamburg, Kamux Wentorf Volvo V40 1.6 Kombi You, Diesel + 32825 Blomberg, Hermann Hache GmbH & Co. KG Volvo V60 Linje Business D3, Diesel + 45472 Mülheim an der Ruhr, Volvo Centrum Rhein Ruhr GmbH - Volvo Centrum Essen/ Mülheim In Kooperation mit Gleichzeitig wird über die Herzfrequenz das Stresslevel ermittelt. Diese Daten helfen den Ingenieuren, Neben der 3D-Umgebung spielen bei Volvo aber aucheine Rolle. Mithilfe der Brillen lassen sich virtuelle Inhalte teilweise oder komplett in eine echte Szenerie integrieren.Dabei steuert der Fahrer ein Fahrzeug auf einer abgesperrten Stecke und bekommt über die VR-Brille plötzlich auftauchende Hindernisse oder Situationen eingeblendet.Aber auch dietragen dazu bei, die Autos der Zukunft sicherer zu machen.Die Anzüge können entweder Bewegungen der Testpersonen aufzeichnen und in einen Computer spielen, aber auch den Probanden zu Handlungen nötigen. Sie geben ein Bild davon wieder, welche Belastungen bei einem Unfall an welchen Stellen des Körpers auftreten und können die aufgezeichneten Daten sogar wieder abspielen.Diese Daten helfen den Ingenieuren, Assistenten besser auf den Menschen abzustimmen und Unfallfolgen besser abzuschätzen.

Einmaliger Ansatz in der Autoindustrie

Mithilfe moderner Technik simuliert Volvo also Situationen, die im echten Leben auf der Straße vorkommen können. Die Gefährdung für Passanten oder andere Verkehrsteilnehmer wird allerdings auf ein Minimum reduziert. Auch andere Hersteller testen ihre Systeme im Vorfeld und auf eine ähnliche Weise. Der ganzheitliche Ansatz in Verbindung mit VR-Brillen und Haptik-Anzügen wird aber in dieser Form bislang nur bei Volvo umgesetzt. Aber auch Unity – und damit die Gaming-Community – profitiert von den Volvo-Daten. Es erlaubt der Software-Firma, ihre Modelle noch näher an der Realität zu gestalten. Davon können dann auch Spieler auf der ganzen Welt profitieren.