Volvo V90: Gebrauchtwagen-Test

pieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Kombi im ganzen Land? 2016, als Volvo den V90 auf an den Markt brachte, war für viele die Antwort klar. Vier Jahre später füllt sich langsam auch das Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt . Höchste Zeit also, dem hübschen Elch genauer auf den Pelz zu schauen. Transporterqualitäten sucht man mittlerweile besser woanders.Auch auf der Rückbank wünschen wir uns mehr Knieraum.Richtig gemütlich geht es eigentlich nur in der ersten Reihe zu, in der ein riesiger Monitor in Tesla-­Gedächtnis-­Anordnung (hochkant) zum Spielen einlädt. Oder zum Verzweifeln. Rühmten sich die Göteborger früher noch damit, ihre Autos seien auch mit Fäustlingen zu bedienen, kommen die Fäuste heute eher aus Verzweiflung über die verschachtelte Menüführung zum Einsatz.Systemabstürze und Schwierigkeiten mit der Handykoppelung behoben die Schweden mit zahlreichen Updates. Leider nicht im laufenden Betrieb ("over the air"), sondern ganz klassisch in der Werkstatt