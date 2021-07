Mit dem XC40 hat Volvo es geschafft, das markante Auftreten und das einprägsame Design der großen SUV-Geschwister XC60 und XC90 in die Kompaktklasse zu holen. Mit seiner Länge von 4,43 Metern vereint der kleinere Schwede sein schickes Design mit einer hohen Alltagstauglichkeit. Eine Kombination, die in manchen Bereichen auch der deutschen Konkurrenz das Wasser reichen kann. Allerdings muss man je nach Version und Motorisierung in der Regel einen relativ hohen Kaufpreis investieren, um den schicken Schweden in seiner Einfahrt parken zu können. Volvo verlangt für den XC40 in der