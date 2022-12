Die technischen Inhalte des VW Amarok II mögen komplett vom Ford Ranger übernommen sein, und er rollt im gleichen Ford -Werk in Silverton/Südafrika vom Band. Nur: Man sieht es dem Pick-up nicht an. Bis hin zu den Türen ist alles VW -eigen, lediglich Dach, Fenster, Spiegel und Türgriffe sind von Ford

Das Format hat sich geändert gegenüber dem Vorgänger: Der neue Amarok ist 9,6 Zentimeter länger, der Radstand aber wuchs um 17 Zentimeter. Das schafft Platz und kürzere Überhänge; vor allem hinten setzt man in knifflig onduliertem Gelände nicht mehr so schnell auf. Gegen den Trend schrumpfte die Breite mit angeklappten Spiegeln um 3,4 Zentimeter, was aber an der Spiegelkonstruktion liegt.