VW kleidet den eigentlich sehr bodenständigen und nutzwertorientierten Kastenwagen Caddy einfach mal im frischen Outdoorlook ein. Zusätzlich spendieren sie den im Konzern gut bekannten Allradantrieb 4Motion und den ebenso sparsamen wie kräftig zupackenden Zweiliter-Diesel mit 122 PS – fertig ist der Caddy 2.0 TDI 4Motion PanAmericana.

Vorn, hinten, seitlich und auch innen weisen zahlreiche Schriftzüge auf die Abenteuerlust des cleveren Kastens hin. Genarbte Stoßfänger mit angedeutetem Unterfahrschutz an beiden Enden (zusätzlicher Kunststoffschutz für Motor und Getriebe kostet 256 Euro extra), schwarze Kunststoffplanken an Seitenschwellern und Radläufen, eine silberfarbene Dachreling sowie 17-Zoll-Leichtmetallräder komplettieren den durchaus attraktiven Auftritt.

Der Auftritt des Caddy ist durchaus attraktiv



Innen gibt sich der PanAmericana an den neuen Sitzbezügen namens Pinestripe und Elementen der höheren Style-Ausstattung zu erkennen, verwöhnt mit Leder an Lenkrad und Schaltsack sowie Alu-Optik für Pedale und Fußablage. Alles hübsch anzusehen, aber auch ganz schön kostspielig. Unser Testwagen kam mit dem 122 PS starken Zweiliter-TDI und Allrad.

Zoom Robuste Optik: Mit Kunstoffbeplankung und angedeutetem Unterfahrschutz macht der PanAmericana auf Abenteurer.



Inklusive Allrad wird es richtig teuer



Die Ausstattung PanAmericana gibt es zwar nur mit kurzem Radstand und den 4Motion nur mit Sechsgang-Handschaltung, der Grundpreis für den Caddy mit dem legendären Beinamen beträgt aber dennoch stolze 39.597 Euro – immerhin 5230 Euro mehr als der einfachste Caddy mit diesem Antrieb. Und nur noch 2663 Euro weniger, als VW für den Tiguan 2.0 TDI 4Motion mit 150 PS aufruft (42.260 Euro).

Fahrzeugdaten Modell VW Caddy 2.0 TDI PanAmericana Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung SCR-Kat/AdBlue-Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis*** Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis*** (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1968 cm³ 90 (122)/2750 320/1600 185 km/h Sechsgang manuell Allradantrieb Scheiben/Scheiben 215/55 R 17 H XL Continental EcoContact 6 6,5 x 17" 159 g/km 6,0 l/100 km 50 l Diesel S/15 l 69 dB(A) 1500/750 kg 75 kg 760–2556 l 4500/1855 - 2100**/1833 mm 2755 mm 36.241 Euro 42.132 Euro



So weit zur Theorie, jetzt muss der PanAmericana zeigen, was er tatsächlich auf dem Kasten hat. Und da lässt sich gegenüber den "normalen" Caddy-Kollegen nicht wirklich ein Mehrwert erkennen. Die technische Basis bleibt natürlich unverändert (MQB evo), entsprechend arbeitet auch der Allradantrieb 4Motion wie gehabt mit Lamellenkupplung und stufenloser Kraftverteilung zwischen den Achsen.

Das Offroad-Talent hält sich in Grenzen



Die nicht gerade üppigen 122 PS zerren also erst mal an den Vorderrädern, erst bei drohendem Traktionsverlust werden die Hinterräder um Mithilfe gebeten. Das funktioniert schnell und unauffällig, hält das Geländetalent aber in engen Grenzen. Auch die unverändert mageren 14,5 Zentimeter Bodenfreiheit verleiten nicht gerade dazu, den Heimweg querfeldein abzukürzen.

Fahrleistungen: In elf Sekunden ist der Caddy auf Tempo 100, schafft maximal 185 km/h. Im Test verbrauchte er 6,8 l/100 km.







Der Verbrauch bleibt im Rahmen



Immerhin erlaubt der 2.0 TDI auf Asphalt aber, munter mitzuschwimmen. In gut elf Sekunden erreicht der Kastenwagen Tempo 100, maximal sind 185 km/h drin – der Testverbrauch bleibt mit 6,8 Litern dennoch im Rahmen. Und 320 Nm Drehmoment machen Überholvorgänge zu einer sicheren Sache, ohne dass der Caddy zum Eiltransporter mutiert.

Messwerte Modell VW Caddy 2.0 TDI PanAmericana Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Elastizität Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,2 s 11,1 s 20,0 s 41,8 s 7,4/10,8 s (4./5. Gang) 11,2/14,6 s (5./6. Gang) 1750/550 kg 56/44 % 11,3/11,5 m 680 mm 34,4 m 34,5 m 58 dB(A) 66 dB(A) 71 dB(A) 5,6 l/100 km 6,8 l/100 km (+13 %) 9,2 l/100 km 181 g/km 730 km



Transportaufgaben sind kein Problem



Macht nichts, die Betonung liegt bei diesem VW ohnehin auf Transport. Hinten kommt weiterhin eine robuste Starrachse zum Einsatz, allerdings mit Schrauben- statt Blattfedern. So verträgt der Caddy eine Zuladung von 550 Kilogramm, federt aber mitunter nicht sehr elegant über fiese Frostaufbrüche. Gerade in der zweiten Reihe nicht immer schön, der Nachwuchs quengelt hier nicht nur wegen der vermeintlich langen Reisedauer. Doch die Fondsitze lassen sich ausbauen, dann passen bis zu 2556 Liter Gepäck ins Auto.