D

er VW e-Golf wird eingestellt:Der VW e-Golf hat eine Reichweite von rund 230 Kilometern und kostet in der Basisversion 31.900 Euro.Zum einen muss der Firmensitz in Nordrhein-Westfalen liegen, und der elektrische Golf muss ebenfalls dort zugelassen werden. Zum anderen erfordert der Deal eine Sonderzahlung von 4400 Euro netto. Dabei handelt es sich um die Umweltprämie des Bundes sowie um eine zusätzliche Prämie des Bundeslandes NRW. Das bedeutet: Der Kunde muss mit 4400 Euro netto in Vorleistung gehen und bekommt den Betrag bei korrekter Beantragung der Förderung anschließend erstattet. Darüber hinaus ist keine Anzahlung nötig.