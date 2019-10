Außen hat sich nicht viel geändert. Auch der e-Up bekommt mit dem Facelift jetzt das neue VW-Logo . Das Cockpit ist ebenfalls bekannt. Die Materialien sind noch immer eher einfach. Geblieben ist auch das schwarz-weiße Zentraldisplay und der winzige Monitor für die Rückfahrkamera, beides ist nicht mehr wirklich zeitgemäß. Nach der Preissenkung geht das alles aber in Ordnung. Die Sitze mit den integrierten Kopfstützen sind bequem, leider lässt sich die Lenksäule nach wie vor nicht in der Länge verstellen. Und: VW leistet sich den Retro-Charme eines herkömmlichen Zündschlosses statt eines Startknopfs. Auf Schlüsseldreh erwacht der e-Up zum Leben.

Trotz des kurzen Radstands von 2,40 Metern kein hartes BrettDer Antritt ist Elektroauto-typisch flott. Mit seinen 83 PS ist der flinke VW nicht untermotorisiert. Gerade in der Stadt und auf Landstraßen fühlt sich der e-Up deutlich lebendiger an, als es die Sprintzeit von 11,9 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h erahnen lassen.

Die Reichweite gibt VW mit 260 km an. Das ist für die Stadt vollkommen alltagstauglich.

Wir waren bei Außentemperaturen von rund 25 Grad mit ausgeschalteten Verbrauchern fast nur auf Landstraßen und in der Stadt unterwegs. Also ziemlich gute Voraussetzungen für ein Elektroauto. Das Resultat: ein(angegeben sind 14,6 kWh nach WLTP)(Nominell sind es 260 Kilometer). Zur hohen Reichweite trägt auch die maximale Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h bei. Die Rekuperation kann in vier Stufen geregelt werden. Wobei selbst die stärkste Stufe beim Gas-Wegnehmen nur zu geringer Verzögerung führt. Die Bremse muss also auch in der höchsten Rekuperationsstufe häufiger getreten werden.